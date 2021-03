Los errores a la hora de solicitar el ingreso mínimo vital que ya cobran 210.000 hogares españoles

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado que más de 210.000 hogares en España reciben ya el Ingreso Mínimo Vital (más de 550.000 personas) y ha asegurado que "todas las prestaciones se pagan". "Más de 210.000 hogares beneficiarios han recibido el IMV, son más de 550.000 personas que lo reciben y todas las prestaciones reconocidas se pagan, no nos consta que no se paguen, es que no puede ser, todas se pagan", ha reiterado el ministro este martes en el Pleno del Senado.