El ruido generado por la decisión de ElRubius reabre varios debates asociados con la política fiscal y si se trata de una actitud insolidaria abandonar a tus conciudadanos para tributar en otro lugar, sobre todo ahora con la que está cayendo con la pandemia. Es cierto que este periplo hacia el principado de Andorra no es exclusivo de los Youtubers, ya que también es habitual entre celebridades, deportistas o pilotos de motociclismo, pero hay una diferencia: los youtubers si pueden demostrar de manera muy sencilla que residen y trabajan la mayor parte del tiempo en Andorra, ya que su trabajo les hace no salir demasiado de su casa.



“El Rubius es un señor que vive en una habitación y que trabaja en una habitación y que normalmente parece que no puede salir mucho a la calle debido a su popularidad y lo que ha hecho ha sido trasladar esta habitación de Madrid a Andorra”, nos dice Luis Garvía, director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE Business School. “Esto hace que no vaya a tener muchos problemas para demostrar que, de verdad, se ha trasladado a vivir a este nuevo país y que su decisión no tiene que ver tanto con la fiscalidad”, añade.