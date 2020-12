Frustración entre los miles de camioneros que siguen atrapados en Reino Unido: no regresarán hasta Nochevieja

La patronal de transportistas Fenadismer ha denunciado que miles de camiones españoles y del resto de Europa continúan atrapados en el Reino Unido tras el cierre de la frontera francesa para contener la expansión del coronavirus y que muchos de ellos no regresarán a España hasta Nochevieja.

"Prácticamente no me queda comida"

El retorno, como la información, les llega con cuentagotas. En Manston, el Ejécito era el que informaba a los transportistas de que los test no han llegado.

“El 25 y el 26 cierran los restaurantes y cierran los supermercados”. “Prácticamente no me queda comida. ¿Cómo me las voy a arreglar?”, lamentan los afectados.