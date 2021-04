Todos estos elementos son los que hace anticiparse a la posibilidad de que la salida de la pandemia no sea todo lo exitosa que algunos nos quieren hacer creer.

Un final feliz: derrotamos al virus

Un final en tablas: aprendemos a convivir con el virus

Con su mortalidad atenuada por el avance de las vacunas, los expertos creen que hay una posibilidad de que la convivencia con el virus no sea todo lo cómoda que nos gustaría. Piensan que aunque alcancemos la inmunidad de rebaño , las personas no vacunadas seguirán permitiendo la existencia de brotes que tensionarán de forma puntual los sistemas sanitario.

Un mal final: el virus se revuelve con variantes

Se trata de un escenario complicado de manejar para las autoridades sanitarias porque el avance de la inmunización de la población se mezcal con potentes brotes de contagios provocados por las nuevas variantes del virus que tienen a ser más contagiosas. No está clara que también vayan a ser más mortales pero sí que volverán a colapsar los sistemas sanitarios.

En Estados Unidos, las autoridades sanitaras han notado también que la resistencia a vacunarse no es igual en todos los estados, Hay zonas en la que los ciudadanos se han mostrado más reacios a inmunizarse lo que les convierte en foco de nuevos brotes y un riesgo para el resto de la población.

El peor final: el virus nos vence

Suena apocalíptico pero no imposible. Los expertos ya lo vienen anunciando y se conoce como el 'efecto orilla del mar', peo en este caso, a escala global. Tendemos a pensar que el avance de la vacunación y la implantación de normas anticovid son iguales en todo el mundo pero no es así. Mientras que las vacunas llegan sin problemas a los paises ricos, en otras muchos lugares del mundo aún no han comenzado a inmunizar a su población.