Kim Kardashian solicita formalmente el divorcio de Kanye West

Kim tiene de su lado a la famosa abogada Laura Wasser. Kardashian está solicitando la custodia compartida de sus cuatro hijos , algo con lo Kanye estaría de acuerdo, pues ambos están comprometidos en la educación y el cuidado de los pequeños. Además, como f irmaron acuerdo prenupcial no se espera una disputa por la disposición de los bienes . En los documentos no figura una fecha de separación, todavía tiene que determinarse.

Detalles íntimos de su relación

Los problemas estallaron a raíz de las aspiraciones políticas del rapero . Durante su primer acto de campaña, en julio de 2020, ofreció un discurso donde destapó que él y Kim pensaron en abortar a su primera hija, North. A Kim no le gustó nada que Kanye contara detalles tan íntimos de su relación, pues entre lágrimas, el rapero incluso reveló que Kardashian “tenía las pastillas en la mano” para abortar, pero aseguró que Dios lo inspiró a tener el bebé. “En los primeros meses hablamos de que ella no lo tuviera”.

“Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get Out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer”, escribió el rapero a finales de julio en un mensaje que fue borrado poco después de su cuenta. “Kris, no juegues conmigo y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme”, subrayó en redes sociales.