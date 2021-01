Mapa de las restricciones a la hostelería en España: comunidades en las que los bares y restaurantes están cerrados

ANDALUCÍA

ARAGÓN

Confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia y de seis municipios de más de 10.000 habitantes, adelanto del toque de queda a las 22 horas, restricción de las reuniones a cuatro personas y adelanto a las 18 horas el cierre de todos los establecimientos comerciales no esenciales de viernes a domingo, hasta el 15 de febrero.

ASTURIAS

BALEARES

Cierre perimetral de la isla de Ibiza hasta el próximo día 30 de enero. Están prohibidas en Mallorca e Ibiza las reuniones sociales y familiares entre personas no convivientes y se ha decretado el cierre de bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios hasta el 30 de enero.

CANARIAS

En Gran Canaria el toque de queda está fijado para las 22 horas, las reuniones de ciudadanos solo pueden ser de convivientes (con un máximo de 4 personas en restauración), la hostelería solo puede atender en las terrazas y los gimnasios cierran. En Lanzarote y la Graciosa, en nivel 4, todas las actividades económicas no esenciales cerrarán a las 18 horas.

CANTABRIA

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

De forma unilateral ha adelantado a las 20 horas el toque de queda (medida recurrida por el Ejecutivo ante el Supremo), cierre perimetral por provincias y limitación de las reuniones a cuatro personas no convivientes. Los centros culturales están cerrados y la agenda institucional suspendida, incluido el Consejo de Gobierno que será telemático.

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

COMUNIDAD DE MADRID

Adelanta el toque de queda a las 22 horas y el cierre de la hostelería y establecimientos no esenciales a las 21 horas, y prohíbe las reuniones de no convivientes en domicilios. Además, las mesas en hostelería y restauración estarán limitadas a un máximo de cuatro personas , tanto en el interior como en terrazas o espacios al aire libre.

EXTREMADURA

Prohíbe la movilidad intermunicipal en todas las localidades y amplía el cierre de la hostelería y comercio no esencial a los municipios de más de 3.000 habitantes.

GALICIA

Galicia ha anunciado este lunes que, a partir del miércoles y durante tres semanas, prohíbe las reuniones de no convivientes y cierra al completo la hostelería, además de limitar la movilidad al propio municipio. El toque de queda permanece a las 22 horas, aunque la Xunta pide a los ciudadanos que se autoconfinen, el cierre del comercio no esencial será a las 18.00 y los centros comerciales no podrán abrir los fines de semana.