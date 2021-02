El milagro de salvar la Semana Santa: datos y variantes del coronavirus convierten la idea en un viacrucis

Desde el Ministerio, la consigna es hacer un llamamiento muy claro: “ Prudencia ”. Es la palabra más repetida, porque al frente el panorama realmente muestra un horizonte lleno de incertidumbre . En primer lugar, insisten, los datos son malos y la situación no es buena , aunque la evolución en estos momentos sea favorable. En segundo lugar, estamos a menos de un mes y medio de la llegada de la Semana Santa y sus vacaciones , algo que necesariamente ha de poner a todos sobre aviso, habida cuenta de los precedentes : la segunda ola nos golpeó a finales del verano ; la tercera llegó completamente impulsada por los puentes y las Navidades . Flexibilizar las medidas no contribuyó en la evolución de la transmisión, y el miedo en estos momentos es que un exceso de relajación , ahora que los contagios están en tendencia descendente, nos lleve a otro desastre que sea bautizado como la ' cuarta ola ’.

La variante británica gana terreno en España

Miedo a la palabra "desescalada"

La Semana Santa, en un horizonte de incertidumbre

Con todo, salvar la Semana Santa parece una cuestión supeditada al milagro, y no solo España, sino también Europa, ya conoce lo que es conseguir doblegar la curva, obtener una mejora rápida y después ver como todos los esfuerzos se esfuman en un exceso de confianza. Con las vacunas avanzando cada vez más rápido, y ante un esperanzador segundo trimestre que espera que al aumento en la llegada de dosis se sumen las autorizaciones de más vacunas como la de Janssen, sin duda no parece una opción sabia bajar la guardia ahora. Al menos, no de forma abrupta. No perder la vista la situación actual y “no ponernos fechas concretas” es clave, en palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.