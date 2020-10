El toque de queda divide a España: Madrid y Comunidad Valenciana plantean su aplicación, pero no todas las autonomías están convencidas

“Permitiría que en determinadas horas del día no haya ningún tipo de movilidad”, ha dicho el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, partidario de restricciones encaminadas a reducir los desplazamientos. No obstante, como advertía Illa, ha precisado que “para hacerlo hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma”. “Tendría que ser una decisión del Gobierno de España. Una decisión que no veríamos mal. No sería de aplicación solo en la Comunidad de Madrid, sería de aplicación a toda España”, ha dicho, abriendo la veda al debate sobre esta propuesta, que tendrá su epicentro este jueves en el marco del Consejo Interterritorial de Salud.