El análisis de ADN se ha convertido en uno de los más importantes medios de prueba en procesos penales: permite investigar y perseguir la comisión de delitos, así como identificar rastros de sospechosos y, en el peor de los casos, cadáveres. También es de gran utilidad en procesos civiles, por ejemplo, en relación con pruebas de paternidad para identificar si un sujeto es o no hijo de determinada persona. Por eso existen pautas específicas sobre cómo deben recabarse este tipo de pruebas y cómo utilizarlas. ¿Qué desvela el ADN y por qué es tan importante en Justicia? ¿Cómo funciona el ‘CSI’ español cuando se trata de recopilar rastros de ADN y darles uso? En casos como el de las niñas de Tenerife desaparecidas junto con su padre estos análisis resultan de especial importancia en la investigación.

Lo que desvela el ADN: las reglas del juego en España para utilizarlo como prueba

Así, el desarrollo de las bases de datos de ADN ha ampliado el campo de investigación , al permitir no solo la confrontación de una muestra de ADN con el ADN del sospechoso (cotejo directo o de uno contra uno), sino la comparación de la muestra o muestras con los perfiles de sospechosos o condenados que han accedido a una base de datos (cotejo de varios contra varios), "permitiendo la resolución de casos en los que no existen, a priori, indicios de criminalidad contra determinada persona".

El ‘CSI’ español: la Policía Forense o Policía Científica

En España, el cuerpo encargado de la obtención de las pruebas de ADN sería la Policía Forense o Policía Científica, que depende del Ministerio de Justicia, y no del Ministerio del Interior. Este cuerpo no se incluye dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque colaboran estrechamente y son parte indispensable del proceso judicial de los casos de asesinato, homicidio, lesiones, violación, abusos, etc. Por eso, trabajan estrechamente con la policía siempre que es necesario.