En el confinamiento se nos ha olvidado conducir: más muertos con menos tráfico

El confinamiento ha pasado factura a nuestra capacidad al volante . La falta sensación de control, y las consecuencias psicológicas del confinamiento pueden costarnos la vida, así como el estado de coches que hayan podido estar meses con el coche sin usar. Así que antes de siquiera accionar el contacto de tu coche, deberías comprobar su estado, especialmente si no lo has usado en los últimos dos meses.

Los puntos más vitales son la presión de los neumáticos y el estado de la batería. Los expertos también recomiendan que los primeros viajes sean cortos porque la ansiedad, la falta de sueño y la necesidad de volver a estar al cien por cien en el coche lleva su tiempo. El hecho de que no haya muchos coches no nos da vía libre para correr más y ahora hay que tener en cuenta que hay más peatones y gente usando bicicletas. Consejos estos que muchos no atienden como demuestran las cifras desde el Estado de alarma.