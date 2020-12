Mansur, okupa del edificio incendiado en Badalona: "Parece que no haya humanos en este mundo"

" Aquí nadie viene a ayudarnos . No tenemos derechos, necesitamos buscarnos la vida ", asegura a Efe Mina, una de las mujeres que residía en l a nave incendiada del barro del Gorg , ocupada desde hace años por decenas de inmigrantes sin otro techo al que acudir.

A escasos metros de ella, Mansur, también subsahariano, vivió durante diez años en la nave, apuntala sus palabras: " A veces parece que no haya humanos en este mundo . No teníamos ni agua".

"Con esta situación de precariedad, es normal que pueda surgir un conflicto u otro , pero hasta hace poco no había problemas, aunque ahora parece que sí los había con los vecinos ", explica a las puertas de la nave Angelina Lecha, de Stop MareMortum y Badalona Acull, que ha visitado la finca en varias ocasiones, la última el pasado verano.

La versión del consistorio no es exactamente la misma: aunque reconocen que el edificio estaba ocupado desde hacía tiempo, garantizan que tenían el problema "localizado" y que se estaba "actuando a nivel social, policial y urbanístico" aunque no fuera posible acceder al interior.

"Cada dos por tres venía la policía a hacer controles pero no podían hacer nada porque legalmente no es fácil. Había quedado en punto muerto", agrega Arnau, el farmacéutico de la misma calle, a quien no se le escapa apostillar: "Esto se veía venir. Había mucha aglomeración de gente".