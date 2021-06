Parricidio de Godella: la Guardia Civil no cree posible que uno de los progenitores matara a los niños sin saberlo el otro

¿Pudo uno de los padres matar a los niños de Godella a golpes sin que el otro se enterara? El responsable de Homicidios de la Guardia Civil que desarrolló la investigación por el doble parricidio de Godella (Valencia) ha considerado " poco probable" , por las dimensiones de la casa en la que se produjo el crimen y el entorno tranquilo , "que uno de los dos progenitores matase a los niños sin que el otro lo supiese". Las versiones de los padres, culpándose entre sí, no encajan a tenor de lo que saben los investigadores.

"Si ella sacó a los niños de la casa y los mató, nos parece complejo que él no se diese cuenta -tal y como sostiene el padre-, porque la casa es pequeña, hay escasos o nulos ruidos en la zona , y es muy posible que al mayor lo matasen en el lugar donde se halló sangre, a solo unos metros de la casa. Y luego está la historia de la perra, que es muy nerviosa , que ladraba mucho", ha señalado este agente. En las sesiones del juicio Gabriel ha culpado a María de los crímenes mientras que ella le ha culpado a él.

El padre buscaba en el móvil sectas pedófilas con las que estaba obsesionado

Asimismo, ha explicado que del análisis del teléfono del padre se pudo conocer que en los días previos al crimen había realizado búsquedas sobre sectas pedófilas, el principio activo del Atarax (un jarabe), desplazamiento astral o sobre la solemnidad de la asunción de la Virgen María. En referencia al día del crimen pero antes de dar con los cuerpos, este agente ha explicado: "Nos llamó la atención la tranquilidad de Gabriel, no se le veía nervioso en absoluto, estaba excesivamente tranquilo. Nos habló de que había estudiado a los mayas, y había adquirido técnicas de relajación. No mostraba tristeza ".

Daba por hecho que los niños estaba muertos, pero no culpó a su mujer

"Él daba por hecho que los niños estaban muertos, aunque no dijo que los había matado María . A última hora se le cayó una lágrima y aprovechamos para preguntarle que si su compañera les hubiese hecho algo a los niños dónde podrían estar, y nos señaló un árbol, un algarrobo, como única referencia". Según este testigo, el acusado decía que, "para esquivar la acción de la secta, hacían baños purificadores, que su hijo Amiel era secuestrado por las noches. No nos dijo nada de los supuestos abusos que él pensaba que recibía su hijo, aunque sí que lo comentaba a su entorno, como supimos después".

María dijo el lugar donde estaba enterrados

Pero la abuela lo intentó hasta el último instante. "Era el día 13 de marzo, y esa misma tarde la Fiscalía de Menores iba a intervenir tras mi denuncia. Me fui a dormir, sin noticias. Y a las siete de la mañana del día 14 de marzo mi hijo me despertó y me dijo: "Mamá está aquí la Policía. Que María ha desaparecido y los niños también". Y luego pasó lo que pasó. "Estoy esperando a día de hoy que vengan a decirme que mis nietos se han muerto", dice una abuela destrozada a la que nadie creyó.