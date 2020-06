El lado oculto de los concursantes de 'La casa fuerte': sus momentos televisivos más duros

Maite Galdeano

Pero la vida de Maite no ha sido nada fácil . La que fuera conductora de autobuses en Pamplona aseguró que su infancia "no se la hubiera deseado ni a su peor enemigo" .

"Mi padre siempre ha sido muy duro. Tenía cosas malísimas, pero también buenísimas, como la energía que he heredado", relató. De hecho, confesó que tal vez esa rectitud fue lo que provocó que todo terminase saltando por los aires al conocer a su marido. Maite se quedó embarazada muy joven y tuvo a Cristian Suescun con tan solo 16 años .

Cristian Suescun

Pero los hermanos Suescun no siempre estuvieron tan unidos. La separación de sus padres marcó sus infancias y crecieron separados. "Un juez decidió que mi hermana y yo nos separásemos, yo me tuve que ir con mi padre y ella con mi madre, nosotros no tuvimos ni voz ni voto", relató Cristian entre lágrimas.