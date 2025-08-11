Redacción Andalucía 11 AGO 2025 - 12:38h.

SILJE exige "medidas urgentes" tras la pérdida de la empleada, que estuvo "varias semanas ingresada"

El sindicato pide que "se informe sobre lo sucedido, con el debido respeto a la familia y sin ocultamiento de los hechos"

JerezEn estos días en los que se mantienen las asfixiantes temperaturas, un sindicato ha denunciado la muerte de una trabajadora de la limpieza viaria en Jerez de la Frontera (Cádiz): "Pudo estar relacionada con un golpe de calor".

La misma sospecha que ya recayó sobre la empleada fallecida en Barcelona en julio es la que manifiesta SILJE en un comunicado público. Donde expresa su "más profundo pesar y solidaridad" por lo ocurrido.

Según relatan desde este sindicato independiente de trabajadoras y trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de Jerez, la compañera murió el 19 de julio, "tras varias semanas ingresada".

"Nuestro más sentido pésame y apoyo a su familia, amigos y seres queridos", han envidado, además de informar sobre la posible causa del fallecimiento, después de haber hablado con "fuentes laborales y sindicales".

"El ingreso hospitalario pudo haber estado relacionado, presuntamente, con un episodio de estrés térmico o golpe de calor sufrido durante el desarrollo de su jornada laboral, en pleno episodio de altas temperaturas", aseguran.

Desde SILJE creen que este suceso no puede quedar en el olvido y reclaman "una respuesta institucional clara, transparente y respetuosa". Exigen "verdad, dignidad y medidas urgentes".

Quieren "que se informe con transparencia"

Ante un "silencio inaceptable" por parte de la empresa concesionaria MEDIO AMBIENTE COINTER FCC EQUAL CEE y el Ayuntamiento de Jerez, quieren respuestas porque este asunto "podría tener implicaciones sobre la seguridad y salud laboral".

Desean "que se informe con transparencia de lo sucedido, con el debido respeto a la familia y sin ocultamiento de los hechos". Así como que "se abra una investigación oficial, en el caso de no haberse iniciado aún".

Tras ese proceso para aclarar el fallecimiento de la trabajadora, "que se depuren responsabilidades, en caso de detectarse negligencias u omisiones, tanto en el ámbito empresarial como institucional".

Además, SILJE pide que, si no se ha hecho ya, "se refuercen los protocolos de prevención frente a riesgos derivados de temperaturas extremas" y que "se reconozca públicamente la pérdida de esta compañera".

"La familia ha pedido privacidad", señala el Ayuntamiento

Por su parte, fuentes del consistorio jerezano han indicado a Informativos Telecinco que "la familia" de la mujer fallecida en el hospital "ha pedido privacidad" y desde el Ayuntamiento "respetan su voluntad".

El tema ha generado reacciones políticas también a nivel local. Por ejemplo, el portavoz de Adelante Andalucía Carlos Fernández ha interpelado directamente a la alcaldesa: "Tiene que dar explicaciones, llevamos tiempo pidiendo reducción de horarios por altas temperaturas".

