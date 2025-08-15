Agredió sexualmente entre 2018 y 2020 de forma reiterada a dos menores de edad a los que prácticamente cuidaba desde su nacimiento

HuelvaLa Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a una mujer a 18 años y dos días de prisión por agredir sexualmente entre 2018 y 2020 de forma reiterada a dos menores de edad, nacidos en 2007, a los que prácticamente cuidaba desde su nacimiento por las circunstancias familiares de los mismos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la considera responsable de dos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal, por el que le impone nueve años y un día de prisión por cada uno.

Además, la inhabilita para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 14 años, por cada uno de los dos delitos; y le impone la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de los menores y a comunicarse con ellos por un período de 10 años y un día.

Asimismo, se deberá de cumplir la medida de libertad vigilada durante cinco años por cada uno de los dos delitos que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

También, se la condena a indemnizar a los representantes legales de los menores en la suma de 20.000 euros por cada uno de ellos por daño moral.

Se considera probado que entre los años 2018 y 2020 la acusada, aprovechando la situación de convivencia con dos menores, nacidos en 2007, que prácticamente desde su nacimiento quedaron a su cuidado, llegando incluso a pernoctar en su vivienda durante largos periodos de tiempo, al encontrarse los progenitores separados y tener la madre que atender su actividades laborales, vino realizando sobre los mismos diversos actos de índole sexual.

Así en ausencia de otras personas en su vivienda, los condujo a diferentes estancias de la misma y les conminaba a que le realizaran masajes sobre el cuerpo instándoles a que le tocaran los pechos, llegando en alguna ocasión a introducir la mano bajo la ropa interior de ambos menores tocándole sus genitales.

Asimismo un día de verano del año 2019 la acusada acudió junto a los dos menores, la hermana de estos, también menor, y su madre a la playa para pasar la noche y ver las estrellas y una vez allí los convenció para ir a buscar palos con el fin de encender una hoguera; aprovechando que se encontraba junto a ellos desnuda y en un lugar apartado, se puso sobre uno de ellos haciendo que la penetrara vaginalmente, repitiendo después la misma conducta con el otro.

Además, durante ese período de tiempo estando al cuidado de los menores reprodujo ante ellos una película pornográfica haciendo que visualizaran su contenido mientras ella realizaba otras tareas.