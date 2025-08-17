Iván Sevilla 17 AGO 2025 - 07:00h.

Proyectos como uno reciente en Málaga ayudan a la supervivencia y reproducción de murciélagos autóctonos

"Si en un refugio nacen crías, el impacto sobre la reducción de insectos puede ser extraordinario", asegura Antonio, de Murciélagos Málaga

MálagaEn un actual contexto de "altas densidades de mosquitos" en algunos pueblos, los murciélagos son el remedio natural contra ellos. "Pueden llegar a comerse hasta 3.000 por noche", nos afirma Antonio.

El joven que dirige Murciélagos Málaga explica a Informativos Telecinco que estos animales voladores actúan como "control biológico" de insectos e incluso de plagas agrícolas.

Algunos proyectos como el llevado a cabo este 2025 en Selwo Aventura Estepona tratan de ayudar a la conservación de especies autóctonas dentro de su área de influencia.

Para así fomentar la cría y promover que las que están amenazadas vivan a salvo en unos refugios instalados en palmeras. Su diseño está especialmente pensado para que entren los murciélagos.

"El turismo de cuevas, la progresiva urbanización y otros factores los dejan sin espacios ni refugios. Selwo Aventura, al ser un corredor verde en mitad de una zona muy urbanizada, se convierte en un lugar ideal para alojar esta especie", justifica Antonio.

Después de realizar un "censo bioacústico" en la zona para identificar a los que habitan en el territorio, colocaron unas cajas con dos accesos por el parque zoológico. Explica en un vídeo cómo son y funcionan.

"Impacto extraordinario en reducción de insectos"

Con esos refugios alejados de fuentes de perturbación humana, pretenden mejorar el hábitat de las especies locales de murciélago. En Málaga hay 19 diferentes: "En época de cría llega a ingerir de 2.000 a 3.000 insectos cada noche".

Según nos matiza también Antonio, esas cifras se atribuyen a los Pipistrellus pipistrellus, "los más pequeños de Europa, de entre cuatro y ocho gramos de peso". Son los que se refugian en Selwo Estepona.

Nos aporta datos contrastados: "Come por noche aproximadamente un 30-100 % de su peso corporal". Aplicando esos datos al proyecto, si en uno de esos refugios una hembra se reproduce, "el impacto en la reducción de insectos puede ser extraordinario".

Antonio calcula que "en 90 noches (lo que dura la temporada de cría) una colonia de 40 hembras equivaldría a más de 13 millones de insectos eliminados". Eso sí, siempre dependiendo de la disponibilidad de alimento y condiciones climáticas.

Ingesta relacionada "con la energía para volar"

Sobre la explicación de por qué comen insectos de forma tan intensa, nos da una curiosidad acerca del murciélago: "Su capacidad de consumo está directamente relacionada con la energía que necesitan para volar".

"Es un animal con un metabolismo altísimo y durante la caza su gasto energético puede multiplicarse por 10 respecto al reposo", añade a lo anterior.

Otras acciones similares para garantizar la supervivencia del murciélago las encontramos en El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Allí tienen hábitats como las dehesas.

Además de las cuevas de la Peña de Arias Montano o antiguas minas, como la del Soldado o la Reprise. Pero, un proyecto piloto junto a Endesa ha empezado a adaptar infraestructuras eléctricas para crear refugios en dispositivos antiescalos de apoyos eléctricos.

Si los resultados son positivos, la idea podría extenderse a otras líneas para contribuir así a mitigar su impacto ambiental y favorecer la biodiversidad.