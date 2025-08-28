Los padres de Emmanuel Haro, el bebé desaparecido en California, han sido detenidos y están acusados del asesinato del pequeño

Conmoción en California, EEUU, por la desaparición de un bebé de siete meses tras el ataque a su madre en plena calle

Yucaipa, CaliforniaLa investigación de la desaparición de Emmanuel Haro, un bebé de solo siete meses cuyo rastró se perdió el pasado 14 de agosto, ha pegado un cambio radical en las últimas horas. Fue su propia madre la que denunció que habían secuestrado a su hijo pequeño en una tienda situada en la localidad de Yucaipa, California. Tras días de búsqueda, la investigación ha cambiado completamente de rumbo y ahora son los padres del pequeño Emmanuel Haro los que están acusados de haber asesinado a su propio hijo.

El fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, la alguacil del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, y el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, han concedido una rueda de prensa en las últimas horas en la que han confirmado que los padres del pequeño, Rebecca y Jake Haro, han sido acusados del asesinato del bebé.

Sospechan que fue asesinado días antes del falso secuestro

Según el relato de los policías e investigadores, a pesar de no haber encontrado el cuerpo sin vida del pequeño Emmanuel, el bebé habría sido asesinado por sus padres tras sufrir episodios de maltrato y de abusos "por un largo tiempo". Al parecer, Jake Haro, padre del bebé desaparecido, habría maltratado al pequeño durante meses. "Finalmente, sucumbió a esas lesiones”, revelaron los investigadores en la rueda de prensa que duró 45 minutos y que ofrecieron a los medios estadounidenses.

Mike Hestrin, el fiscal de distrito del condado de Riverside encargado de esta desaparición, ha querido dejar claro en esta rueda de prensa que el supuesto secuestro que denunció la madre fue falso. De esta manera, el fiscal del caso afirma que el pequeño Emmanuel Haro nunca fue secuestrado y que la denuncia que emitió Rebecca Haro en la que pedía ayuda para encontrar a su bebé era completamente falsa.

"Es apropiado realizar una conferencia de prensa porque fueron los acusados en este caso quienes la ofrecieron. Lo hicieron para informar al público, a los medios de comunicación y, en última instancia, a las autoridades policiales que su hijo había sido secuestrado, cuando no fue así", detalla el fiscal del caso ante los medios de comunicación.

Durante la rueda de prensa, los agentes también han desvelado que se sospecha que el pequeño Emmanuel Haro habría sido asesinado días antes de emitirse esta denuncia por el supuesto secuestro del menor.

Los padres de Emmanuel Haro, acusados del asesinato del pequeño

Las dudas sobre este supuesto secuestro se iniciaron desde el primer minuto ante las "inconsistencias" del relato de la madre, según explican los investigadores. Durante más de una semana, los agentes estuvieron colaborando con los padres del pequeño Emmanuel para poder encontrar cualquier rastro que pudiese dar con el pequeño tras este supuesto rapto.

Tras analizar los testimonios y las pruebas recabadas, los investigadores decidieron arrestar a los padres de Emmanuel Haro y acusarles de su asesinato en la Corte Superior del condado de Riverside.

Junto a este cargo, los investigadores también han acusado a los padres del bebé de presentar una denuncia falsa. Será el próximo jueves 4 de septiembre cuando Rebecca y Jake Haro deberán acudir a la corte para proceder a la audiencia de lectura de cargos por el supuesto asesinato de su propio hijo.