Redacción Andalucía Europa Press 15 SEP 2025 - 16:46h.

La venta anticipada de forfaits ha empezado con un descuento del 30% durante 96 horas, que después pasará al 20% hasta el 10 de octubre

La estación afronta la temporada 2025/26 con una inversión de 19 millones en remontes, nieve producida y servicios, mientras la Junta destina más de 22 millones a la mejora integral de la carretera de acceso

GranadaSierra Nevada (Granada) lanza la campaña de venta anticipada de forfait de larga duración con descuentos de hasta 30%, un porcentaje que la estación de esquí aplica excepcionalmente con motivo del 30 aniversario de los históricos Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 1996, que transformaron el centro invernal granadino en uno de los más importantes del Sur de Europa.

La presidenta de Cetursa Sierra Nevada y consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha aprovechado el lanzamiento de la campaña de venta anticipada para subrayar la capacidad inversora de la estación, que en esta próxima temporada "presentará novedades en restauración, remontes, nieve producida, aparcamientos y servicios públicos y atención al cliente".

Según ha informado la Junta en una nota, la aplicación del nuevo descuento será para los forfaits de 10, 15 y 20 días y tendrá un plazo de 96 horas desde las 00,00 del lunes.

Pretemporada 2025/26

Trascurridos los cuatro días con el 30% de descuento, el porcentaje de rebaja pasa al 20% en los mismos productos --más los forfaits de toda la temporada-- hasta el 10 de octubre. Con el periodo de venta anticipada de forfait, Sierra Nevada entra formalmente en la pretemporada de la temporada invernal 2025/26 en la que la estación de esquí está aplicando una inversión de cerca de 19 millones de euros en todos los sectores del complejo invernal.

Además, la Junta de Andalucía ha avanzado en la mejora integral y "paisajística" de la carretera de acceso a Sierra Nevada, la A-395, con una inversión de más de 22 millones de euros (22.491.748 euro). Las obras, que ya se han licitado este verano, harán frente a los deslizamientos de ladera que históricamente sufre la carretera.

La intervención incluye la estabilización de los taludes, el refuerzo del firme en 17 kilómetros y la construcción de aparcamientos "disuasorios" en el recorrido de acceso a la estación de esquí.

Esquí nocturno gratuito en preventa

En cuanto a la compra anticipada de forfait, además de la reducción de precio, presenta otras ventajas como el esquí nocturno gratuito o descuentos del 10% en alquiler de material y taquillas guardaesquís, del 50% de descuento en el aparcamiento en fechas concretas o del 10% en actividades de Mirlo Blanco y Borreguiles.

La estación también mantiene la opción de acumular días no consumidos de forfaits de larga duración para la temporada siguiente, siempre que se adquiera un pase de igual o mayor duración.