Claudia Barraso 21 OCT 2025 - 14:41h.

Investigan la difusión de unas imágenes íntimas de una menor por parte de su pareja en Palomares del Río, Sevilla

Detenido un hombre en Toledo por crear y difundir imágenes de contenido sexual creadas con IA de 26 mujeres

Compartir







Una familia presentó una denuncia por la difusión de imágenes íntimas de una menor por parte de su pareja. La denuncia fue presentada este mismo martes ante la Guardia Civil de Mairena de Aljarafe, según han confirmado fuentes de la investigación y ha recogido ‘EFE’.

Fue el padre de la menor quien se dirigió directamente a la Policía Local. El cuerpo, tras comenzar a investigar el caso, decidió derivar los hechos a la Guardia Civil. Los agentes responsables tratan de identificar al autor de las imágenes como de su presunta difusión sin permiso de la menor.

Con esta nueva información crece la preocupación ante el aumento de casos de adultos que se aprovechan de menores para generar y difundir contenido sexual. Hace menos de un mes que se produjo otra detención relacionada con este tipo de delito en A Coruña. Un hombre coaccionó y amenazó a varios menores de edad por redes sociales para hacerse con fotografías de índole sexual. Los agentes pudieron identificar un total de 24 víctimas. Esta operación duró casi dos años hasta que pudieron dar con el usuario y posteriormente, identificar a la persona que se encontraba detrás de la pantalla.

A este creciente problema de la difusión de contenido sexual se le une la utilización de Inteligencia Artificial. Chat GPT ha anunciado que, a partir de diciembre, implementará un lenguaje erótico a sus funciones, permitiendo mantener conversaciones o crear contenido sexual a gusto del usuario.

PUEDE INTERESARTE ChatGPT quiere convertirse en el nuevo Amazon: ahora se podrá hacer la compra dentro de la app

El peligro de la IA

Este mismo lunes, en Toledo fue detenido un individuo de 28 años acusado de un delito de revelación de secretos y pornografía infantil, al haber encontrado material pornográfico creado con IA a partir de imágenes reales de 26 mujeres, algunas de ellas incluso eran menores de edad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Siguen apareciendo casos de personas que abusan de los menores y se aprovechan de ellos para conseguir este tipo de contenido. Sin embargo, con la implementación de la inteligencia artificial, acabar con este tipo de prácticas resulta muy difícil.

Aunque no sean imágenes reales, utilizar una imagen verdadera para distorsionarla y hacer pornografía a partir de ella, es un atentado contra el derecho a la intimidad y privacidad del menor, lo cual sí está penado en España. A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de seguridad por mantener a raya a quienes se aprovechan de estas herramientas y de los menores, siguen creciendo los casos y la gente que utiliza inadecuadamente la IA.