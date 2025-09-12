Una menor denuncia que quedó con un hombre de 40 años que conoció a través de Roblox: la joven pensaba que tenía su edad

Los riesgos de Roblox, el juego de moda entre los menores: “Es un jardín estupendo para todo depredador sexual"

Roblox, una de las plataformas de videojuego que está más de moda entre los jóvenes, ha sido objeto de polémica en las últimas semanas. Los padres y algunos expertos comenzaron a observar quela plataforma daba mucha accesibilidad a contenido inapropiado para menores y que podía provocar una seria adicción al juego. Informa Y. Ávila.

Esta polémica ha llegado tan lejos que incluso, la Agencia Española de Protección de Datos ha ampliado la investigación que ya hay abierta sobre esta plataforma. Ahora, las sospechas se centran en la clasificación de edades. La compañía ha afirmado que solo existen dos opciones: los menores de 13 años y los mayores de 13 que podría ser alguien que tenga 30 años.

Según las primeras investigaciones, Roblox se estaría saltando la legislación española que prohíbe que los menores de 13 años accedan a este tipo de plataformas sin el permiso paterno, ya que el límite está actualmente en 14 años, según afirma Borja Adsuara, profesor de derecho digital en la Universidad de Villanueva. "Pueden pertenecer a Roblox o a una red social con 14 años y sin supervisión paterna".

El libre acceso de los menores a esta plataforma causó mucho descontento entre los padres de los niños que jugaban a este tipo de videojuegos, pero el acceso económico a los adolescentes se sumaba a las preocupaciones y dudas que generaba la plataforma. "Los jóvenes de 14 a 18 años necesitan una autorización paterna para otro tipo de actividades, sobre todo si hay transacciones económicas".

Un videojuego que puede generar adicciones

El videojuego del mundo Roblox representa una realidad dentro del mundo ficticio que podría confundir a los menores e incluso generar adicciones en ellos. Por ejemplo, pueden jugar a las máquinas tragaperras con dinero virtual. "Debe haber una verificación de edad de que son mayores de 18 años, porque para empezar los menores no pueden tener una tarjeta de crédito".

La falta de control de edad ha provocado que surgiesen casos de pederastia en el videojuego. Una menor fue la que denunció a través de un vídeo en redes sociales, la sorpresa que se llevó cuando quedó con alguien que supuestamente tenía su edad. A la hora de verse, la joven decía que el hombre tenía "casi 40 años".

Con todas las quejas y denuncias recibidas, la compañía de la plataforma ha asegurado que ya ha aumentado todos sus controles. "Para proteger a los menores se están pidiendo datos de reconocimiento facial". Pero ante la falta de seguridad que sigue produciendo el videojuego, el desarrollo de un sistema de control y protección del menor queda en manos de Bruselas.