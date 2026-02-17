Listado completo de números premiados del sorteo de la Bonoloto del martes 17 de febrero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos anteriores de la Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 17 de febrero de 2026 , ha dejado la siguiente combinación ganadora: 11 15 17 18 22 23. El número complementario ha sido el 34 y el reintegro el 9.

El próximo sorteo de la Bonoloto se celebrará mañana a las 21.30 horas. El premio a repartir es variable, ya que dependerá del bote recaudado en cada apuesta.

¿Cuándo y cómo se juega a la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana a las 21.30 horas. Para jugar, debes seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 al 49) en cada apuesta.

El precio de una apuesta es de 0,50 euros, pero debes jugar boletos de al menos 1 euro. Como explican desde su web, esto significa que si tu boleto participa en un único sorteo, deberás incluir al menos dos apuestas. Si tu boleto participa en más de un sorteo esa semana, podrás incluir una única apuesta.

¿Qué premios hay en la Bonoloto?

El reparto de premios es variable, ya que dependerá del bote recaudado en cada apuesta. En el sorteo se reparte el 55% de la recaudación de cada sorteo, además de posibles fondos de primera categoría acumulados de sorteos anteriores. De ese 55% de recaudación, el 10% se destina al pago de premios de la categoría del reintegro, y el otro 45% va para las otras cuatro categorías de premios, que se distribuyen así:

1ª Categoría. Si aciertas 6 números del boleto. El importe se reparte en partes iguales entre todos los boletos que han acertado, y será el 45%

Si aciertas 6 números del boleto. El importe se reparte en partes iguales entre todos los boletos que han acertado, y será el 45% 2ª Categoría. Aciertas 5 números y el complementario. Se reparte el 24% de toda la recaudación.

Aciertas 5 números y el complementario. Se reparte el 24% de toda la recaudación. 3ª Categoría. 5 acierto. Se distribuye el 12%.

5 acierto. Se distribuye el 12%. 4ª Categoría. 4 aciertos. Se reparte el 19%.

Se reparte el 19%. 5ª Categoría. 3 aciertos. Para estos acertantes hay un premio fijo de 4 euros.

¿Cuántas combinaciones se pueden jugar en la Bonoloto?

Como explican desde la web de Loterías y Apuestas del Estado, tienes dos métodos para jugar y aumentar tus posibilidades de ganar:

Apuestas simples: Cuando seleccionas los 6 números solamente. De este modo puedes jugar cada vez antes de pagar hasta un máximo de 8 apuestas en un mismo boleto.

Cuando seleccionas los 6 números solamente. De este modo puedes jugar cada vez antes de pagar hasta un máximo de 8 apuestas en un mismo boleto. Apuestas múltiples: Cuando seleccionas más de 6 números (hasta 11) o solamente 5 números en cada apuesta. El importe de la apuesta depende en este caso del número de combinaciones que marques.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.