1.000 personas han sido identificadas por su participación en una fiesta ‘rave’ no autorizada celebrada en Noalejo, Jaén

Otra persona ha ingresado en prisión por presunto tráfico de drogas por su participación en la fiesta ilegal

NoalejoLa Guardia Civil ha identificado a más de 1.000 personas por supuestos delitos contra el medioambiente y otra persona ha ingresado en prisión por presunto tráfico de drogas por su participación en una fiesta ‘rave’ no autorizada celebrada en Noalejo (Jaén).

La Guardia Civil ha informado en un comunicado de un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de una 'rave' en el paraje conocido como La Laguna, ubicado en el término municipal de Noalejo (Jaén).

Detenida una persona por presunto delito de tráfico de drogas

El evento, convocado a través de canales privados de mensajería y redes sociales, se inició la noche del pasado viernes 31 de octubre y se prolongó hasta el martes 4 de noviembre, informa la Guardia Civil.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Guardia Civil estableció un dispositivo de control de los accesos, para impedir la llegada de nuevos vehículos y asistentes, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, prevenir alteraciones del orden público y minimizar el impacto ambiental en la zona afectada.

El operativo se mantuvo de forma ininterrumpida hasta el desalojo total del paraje, siendo identificadas más de 1.000 personas y controlando alrededor de 500 vehículos.

Como resultado de las actuaciones se han formulado gran cantidad de denuncias por diversas materias, ente las que destacan, por tenencia y consumo de drogas, conducción bajo los efectos de alcohol o drogas, así como por infracciones en materia de protección de flora, fauna y medioambiente.

Como resultado del dispositivo, fue detenida una persona por presunto delito de tráfico de drogas y se decretó su ingreso en prisión.

Los organizadores han sido identificados y la Guardia Civil continúa con la instrucción de diligencias policiales para determinar la posible existencia de delito contra el medioambiente, por el posible impacto causado en un espacio natural protegido, al haberse desarrollado el evento sin autorización previa ni medidas de protección.

Asimismo, ha sido intervenido numeroso material utilizado en la celebración, entre el que figuran escenarios, equipos de sonido de gran potencia, mesas de mezclas y grupos electrógenos.

En el dispositivo han participado efectivos de diferentes Unidades de la Comandancia y Subsector de Tráfico de la Guardia Civil Jaén, con apoyo de otras Unidades desplazadas desde de las Comandancias de Granada, Madrid y Valencia, que mantuvieron la presencia en el lugar hasta la completa evacuación del paraje.