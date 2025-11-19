Rocío Amaro 19 NOV 2025 - 16:10h.

Hace poco más de una semana el cantante reveló la historia de la abuela Carmen, una anciana de 92 años a la que conoció momentos antes de su concierto en Valladolid

"Conseguiste que mi abuela volviera a sentirse una niña", la respuesta de la nieta de Carmen tras la sorpresa de Antoñito Molina

CádizHace apenas dos semanas, Carmen, una abuela de 92 años, vivía uno de los momentos más especiales de su vida junto a su ídolo, el cantante gaditano Antoñito Molina. Aquella tarde fría de principios de noviembre, en Valladolid, la entrañable anciana recibió el calor de su cantante favorito. acompañada de su hija y de su nieta. "Has hecho que mi abuela volviera a sentirse como una niña", dijeron. Pero esa niña casi centenaria ya no está.

Carmen ha fallecido unos días después de cumplir su sueño, y ha sido el propio artista el encargado de anunciarlo en sus redes sociales: "la abuela Carmen se ha ido", escribió para despedir a quien recibió unos instantes de felicidad que permanecerán imborrables en la memoria de su familia y del público que siguió su historia.

Porque parece increíble pensar que hace tan solo unos días viviera uno de los momentos más felices de su vida. Justo a tiempo, Molina le regaló la alegría que se llevaría consigo hasta el final, cumpliendo su sueño y dejándole un recuerdo entrañable. "Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas", canta Antoñito en uno de sus temas más populares, y eso es exactamente lo que ambos han logrado, dejar una huella imborrable, el uno en el otro.

El último concierto de Carmen

Todo comenzó cuando la nieta de Carmen contactó con Antoñito Molina a través de Instagram, para contarle que su abuela inicialmente iba a asistir al concierto, pero que finalmente había decidido no ir al faltarle las fuerzas necesarias para tal evento. El cantante, atento a los mensajes y a su alrededor, supo que la residencia donde estaba Carmen estaba a solo tres minutos del teatro y decidió acercarse para animarla a participar.

Fue un encuentro inesperado y cargado de emoción. Carmen, sorprendida, se encontró frente a su ídolo y no pudo contener las ganas de abrazarle, así que se fundieron en uno fuerte y prolongado, que ahoya ya es eterno. En ese momento Molina logró convencerla para asistir a la prueba de sonido previa, donde pudo escuchar algunas canciones en un momento íntimo junto a su familia. Pero es que además, la marchosa abuela decidió quedarse también al concierto, como si supiera que era su última oportunidad.

Durante la actuación Carmen bailó, aplaudió y disfrutó de la música, mientras Antoñito le dedicaba una estrofa de su tema "Y te voy a querer", un instante que, según el cantante, llenó su corazón y el de todos los presentes.

La despedida de los fans de Antoñito Molina

Hace poco más de una semana su familia compartía la alegría de aquel día: "con casi 92 años, conseguiste que mi abuela volviera a sentirse una niña" escribía Raquel, una de sus nietas, a lo que Judith, otra nieta, añadía: "gracias amigo por ese corazón tan grande que tienes y por cumplir su sueño. Fue un día inolvidable que siempre recordaremos".

Porque Carmen se ha ido con su sueño cumplido, feliz y seguro que sonriendo. Así lo imaginan los fans del cantante, que también han querido despedirse de ella. "Se fue con el corazón lleno de amor y felicidad”, dice uno. "Seguro que se fue muy contenta de haberte conocido", otro, o "la abuela Carmen ha tenido una sorpresa en su final de vida preciosa. Cumpliste su último deseo".

Porque "algunas personas se marchan cuando están en paz y seguramente tú le has dado esa paz", comenta uno de los seguidores. El caso es que la abuela Carmen se ha marchado dejando un precioso recuerdo para miles de personas, todas las que siguen a Antoñito Molina, y que se emocionaron con esta historia que permitió cumplir un sueño en el final de la vida.