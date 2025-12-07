Redacción Andalucía Europa Press 07 DIC 2025 - 12:33h.

La Audiencia Provincial le ha condenado por un delito de malos tratos psíquicos habituales, un delito continuado de vejaciones y otro de lesiones psíquicas

El condenado sometió a la víctima a un control diario, en un clima de insultos, hostigamiento y vejaciones

GranadaLa Audiencia Provincial de Granada ha condenado a 22 meses de prisión a un hombre por malos tratos psíquicos en el ámbito de la violencia de género cometidos contra su pareja durante más de veinte años de matrimonio en los que la sometió a un control diario, en un clima de insultos, hostigamiento y vejaciones.

La situación se produjo de manera continuada durante la convivencia, en presencia de las dos hijas menores que tenían en común, provocando en la víctima daños psíquicos por los que deberá indemnizarla en más de 4.000 euros, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso.

26 años de matrimonio

El matrimonio estuvo casado durante más de 26 años y se asentó definitivamente en la provincia de Granada en el año 2004.

Desde que la pareja comenzó a convivir a principios de los años noventa, el acusado empezó a controlar los contactos sociales de su mujer para "intentar aislarla", mostrándose celoso con ella y muy enfadado cuando le mostraba interés en reunirse con sus amistades o con sus familiares más cercanos, tanto que "le gritaba por toda la casa dando golpes al mobiliario evidenciando su firme rechazo a que su mujer hiciera una vida normal".

El nivel de "hostigamiento" llevaba al acusado a insultarla en estas ocasiones o por cualquier otro motivo dentro del domicilio. Desde el año 2010 el clima de presión se intensificó llegando a impedir que tomara clases de inglés para poder acceder al mercado laboral.

"Quedarse en casa con la familia"

Todo ello por la aversión que mostraba continuamente al hecho de que su mujer pudiera llegar a trabajar en un futuro con otros hombres, bajo el convencimiento de que lo que tenía que hacer era "quedarse en casa con la familia".

El agobio al que diariamente se veía sometida la víctima le llevó en alguna ocasión a salir de la casa aprovechando que el acusado no se encontraba en ella para poder relacionarse con otras personas, más si cabe después de que prohibiera tajantemente a su mujer e hijas celebrar cualquier tipo de festividad navideña con la familia extensa materna a partir del año 2015.

El acusado perpetró estos hechos con una "frecuencia casi diaria aprovechando expresamente la apariencia de impunidad que le daba el cometerlos dentro de la convivencia domiciliaria fuera de miradas ajenas y en presencia de las hijas menores", de tal manera que su mujer sufrió daños psíquicos.

Lesiones psíquicas

La Audiencia Provincial le ha condenado a 22 meses de prisión por un delito de malos tratos psíquicos habituales en el ámbito de la violencia de género; también, por un delito continuado de vejaciones y por otro de lesiones psíquicas en el ámbito de la violencia de género.

Además de la pena de prisión, no podrá comunicarse ni acercarse a ella durante dos años y tendrá que indemnizarla en 4.200 euros en concepto de responsabilidad civil y por daños morales.