04 ENE 2026

Este 4 de enero se cumple el cuarto aniversario del accidente, ocurrido en 2022 en la Feria de Mislata

"¿Por qué no tenían ni licencia de actividad?", se pregunta la madre de Vera, una de las menores fallecidas

ValenciaSe cumplen cuatro años este 4 de enero del 2026 de la muerte de dos niñas en un castillo hinchable en Mislata (Valencia). Una de las madres de las víctimas lo vive "con importancia porque no avanza el proceso judicial".

Al igual que en 2025, llega otro aniversario más de la tragedia sin avances en un caso que ya suma "la séptima prórroga de la investigación en marcha, sin que se haya completado la instrucción" aún.

La progenitora de la pequeña de cuatro años que perdió la vida en el accidente ha publicado en sus redes sociales que este es "el peor día" de su vida, cuando le "arrebataron a Vera en la maldita feria".

Según ha expresado, "la única condena conocida es la de dos familias que nunca volverán a disfrutar" de sus hijas, después de que el castillo hinchable se levantara del suelo por el fuerte viento.

"Necesitamos que todos respondan ante la ley por sus negligencias, es lo mínimo", reclama Eva Roz mencionando específicamente al consistorio de Mislata.

"Eso que llaman justicia sigue sin mirar a la cara y exigir respuestas a los responsables del ayuntamiento que se desentendieron de la seguridad" de la atracción, añade la mujer.

Posibles causas: el viento y anclajes insuficientes

El 28 de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Mislata acordó prorrogar otros seis meses la causa judicial por el suceso, en el que también resultaron heridos otros siete menores.

Elevó a la Audiencia de Valencia los recursos presentados contra la denegación de las testificales solicitadas de un técnico y un concejal. De momento, están investigados el propietario y un responsable del hinchable.

Además del ingeniero técnico que firmó los certificados de la instalación de esa atracción ferial y el técnico municipal que autorizó el montaje de la feria.

En las posibles causas del accidente, el análisis pericial coincide con los informes policiales que ya figuran en la causa y señalan una racha de viento superior a 70 kilómetros por hora, anclajes insuficientes y en mal estado de conservación y deficiencias en la supervisión.

"¿Por qué no tenían ni licencia de actividad?", se pregunta

Eva Roz señala en su escrito hecho público en la red social X que ambas familias continúan "esperando a que el juzgado que instruye el caso se decida a citar a todos los responsables" que considera deben estar en el procedimiento.

"La feria era de todo menos segura", ha denunciado antes de hacerse varias preguntas. Una de ellas es "por qué" los dueños del castillo hinchable "no tenían ni licencia de actividad" para instalarlo.

O "por qué el Ayuntamiento de Mislata no revisó la seguridad" de la zona" y "por qué los feriantes no anclaron bien" la atracción ni tampoco decidieron "cerrar ese día ante la previsión de viento".