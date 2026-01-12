Una joven de 13 años y su novio de 20 se lanzaron al vacío desde una obra en construcción.

Es un suceso que ha estremecido a todo Logroño. Una joven de 13 años y su novio de 20 se lanzaron al vacío desde una obra en construcción. Aunque el caso continúa tratándose, de forma provisional, como un posible doble suicidio, no se descarta ninguna línea de investigación.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha indicado que aunque "se sigue tratando como un doble suicidio" la aparición de los cuerpos de los dos jóvenes, de 20 y 13 años, en una obra de la calle Marques de Larios de Logroño, la madrugada del viernes al sábado, la Policía Nacional "sigue investigando". Arraiz ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación, tras el acto de repulsa, en el Espolón, por los últimos asesinatos, en España, por violencia machista.

Los padres de la menor habían presentado una denuncia previa el viernes por desaparición

Preguntada por si había nuevos datos sobre las muertes del joven de 20 años y la niña de 13, ha apuntado que "se sigue investigando y no se puede, en este momento, dar más datos de los que en su momento se facilitaron".

Pese a todo ha apuntado que "sí que hubo una denuncia previa el mismo viernes por parte de los padres de la menor, que hizo que, inmediatamente, la Guardia Civil se pusiera a buscarla por todos los medios". "Poco después -ha añadido Arraiz- la Policía Nacional se encuentra los cuerpos, sin signos de violencia aparente, por lo que se sigue tratando como un suicidio, un doble suicidio".

"Ahora, la investigación todavía está abierta, y queda todavía mucho recorrido por delante", ha puntualizado la delegada de Gobierno, que ha reclamado "habiendo un menor de por medio, que se sea especialmente cuidadosos" con el suceso.

Los cuerpos no presentaban signos de violencia

Fue la Policía Nacional la que el sábado por la mañana informó del hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas, un chico de 20 años y una menor de 13, en la calle Marques de Larios de Logroño. Aparentemente, y según las primeras investigaciones, sin signos de violencia.

Según apuntaron desde la institución, se inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos aunque "todo apunta", informa la Policía Nacional, a que "se precipitaron de forma voluntaria".

Por su parte, la Delegación de Gobierno de La Rioja también confirmó, en su momento, estos hechos. Al parecer, y según información a la que ha tuvo acceso Europa Press, los jóvenes se pudieron precipitar desde el interior de una obra de un edificio en construcción, lugar al que accedieron tras romper una valla de seguridad con un vehículo.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para realizar las pertinentes autopsias.