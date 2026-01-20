Ambos iban a viajar juntos, pero el precio del billete hizo que él saliese antes

Osiris busca desesperada a su marido Víctor, uno de los pasajeros del Alvia siniestrado en Adamuz. Ambos iban a viajar juntos, pero el precio del billete hizo que él saliese antes. Lo último que supo es el audio que le mandó antes de subir al tren.

Osiris es una de las 43 familias que no saben nada de sus seres queridos. La angustia y la incertidumbre se apodera de ellos mientras la Guardia Civil trabaja tomando muestras para identificar los cadáveres.

El ministro Malaska ha recordado que el balance del accidente deja 43 denuncias por desapariciones y que los cadáveres localizados son 41, dentro de una labor de rescate y de investigación que, ha dicho, se está llevando a cabo "con rigor y sin precipitación".

Marlaska afirma que, con los datos hasta el lunes por la noche, los equipos forenses habían conseguido identificar a siete víctimas. "Siete identificados correspondientes a esos 43 desaparecidos", según ha especificado.

"Es el momento del rigor, no es el momento de la precipitación; y en esos términos debemos dejar trabajar", ha añadido Marlaska para referirse tanto a la identificación de las víctimas como a la investigación para determinar las causas del accidente.

La Guardia Civil confía en tener pronto el resultado de la identificación de las víctimas

Los laboratorios centrales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, ubicados en Madrid, están ya analizando las muestras de ADN recogidas en los cadáveres del accidente de trenes ocurrido en Adamuz para proceder a su cotejo e identificar a las víctimas, cuyos resultados espera tener pronto.

El comandante Serrano es el jefe del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística y llegó hace unas horas del lugar del accidente, que ha causado al menos 41 muertos, para recibir en los laboratorios las muestras. Confía en tener cuanto antes los resultados.

Desde el laboratorio del departamento de Biología, el comandante ha explicado que sus compañeros de Criminalística (unos 30 agentes) se encuentran en Córdoba realizando labores de identificación, como la recogida de huellas y de muestras de ADN.

Con los perfiles genéticos de los familiares que han donado muestras y los recogidos en los cadáveres o restos cadavéricos que van a apareciendo en el lugar del accidente, el laboratorio realiza el cotejo y cuando salta la coincidencia, se comunica al Centro de Integración de datos.

Esa identificación se comunica al juez, que es quien autoriza que se informe a los familiares.

"Reconciliación" del cuerpo

Serrano indica que la identificación de los cadáveres que han resultado amputados es algo más compleja, porque hay que recoger muestras de ADN de todas las partes halladas y proceder a los cotejos para llegar a la "reconciliación" del cuerpo.

Esta misma noche o mañana llegarán las de los cadáveres a los que hoy se está practicando la autopsia.

El Departamento de Biología está ya trabajando para obtener los resultados cuanto antes "sin solución de continuidad", ha enfatizado el comandante.

Según Serrano, los tiempos se han reducido considerablemente gracias a la coordinación de los diferentes servicios de la Guardia Civil, entre ellos el aéreo.

"Nuestros compañeros de Policía Judicial hacen que tanto el Departamento de huellas dactilares como el de genética podamos tener una identificación en un tiempo mucho más corto que hace una década", ha recalcado.