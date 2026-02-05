Los centros sanitarios de Málaga se quedan sin calefacción en pleno temporal

Mabel Cupet Málaga, 05 FEB 2026 - 15:40h.

El Sindicato Médico de Málaga denuncia que los profesionales van a trabajar con sus propios radiadores

Alertan de que inspección de trabajo constató las deficiencias el pasado verano, pero aún no han solucionado el problema

A los problemas diarios con los que tienen que lidiar los sanitarios, entre los que se encuentran principalmente la sobrecarga asistencial, la falta crónica de personal, largas listas de espera y el aumento de agresiones, en algunos centros de salud de Málaga, además, hay que sumarle la falta de condiciones climáticas.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha denunciado la situación que se vive en varios centros sanitarios de la provincia debido a la falta de renovación de los sistemas de climatización, una carencia que, según el colectivo, está repercutiendo directamente en la calidad de la asistencia sanitaria.

La organización sindical advierte de que pacientes y profesionales se ven obligados a soportar temperaturas extremas, lo que ha llevado a que la atención médica se preste en condiciones que califican de “indignas” y sin las garantías térmicas mínimas exigibles para el correcto desarrollo de la actividad asistencial.

Denuncian que no es una situación aislada

Desde el sindicato señalan que esta situación no es puntual, sino consecuencia de una falta de planificación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al que responsabilizan de no haber acometido a tiempo la renovación y el mantenimiento de unos equipos que consideran obsoletos en algunos centros de la provincia.

Aseguran que son instalaciones muy antiguas que no están acondicionadas. Una situación que se ve agravada cuando las temperaturas son más extremas, como ahora que nos asola un temporal o cuando los termómetros superan los 30 grados en plena ola de calor.

Los profesionales llevan sus propios radiadores

Teresa Valle, delegada prevención riesgos laboras del Sindicato Médico de Málaga (SMM), cuenta que “los sanitarios de estos centros de salud están usando radiadores propios, comprados por ellos mismos, para poder hacer su trabajo dignamente”

Valle aseguran que las quejas son diarias y dice, además, que no se puede trabajar en una actividad que necesita una concentración especial sin las condiciones adecuadas. Asegura que no solo se ven perjudicados los profesionales también los pacientes que acuden a su centro de salud con alguna patología. “En una consulta se atiende a niños y personas mayores, no pueden estar a expensas de que el médico de turno tenga un radiador” dice Valle.

Una reivindicación que viene de largo

En el mes de julio de 2025, el sindicado denunció la situación que sufren los médicos y los pacientes en algunos centros sanitarios de Málaga en materia de altas temperaturas durante el verano ante la falta de planificación del SAS para renovar los equipos de aire acondicionado y se pueda atender a los usuarios de forma digna.

Concretamente, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) formuló una denuncia a Inspección de Trabajo por las condiciones térmicas sufridas por los médicos en los centros de salud El Cónsul y Tiro de Pichón de la capital.

El inspector comprobó las deficiencias denunciadas y el SAS le aportó la documentación que éste requirió en octubre de 2025. Tras esto, se formalizó una propuesta de requerimiento al SAS para que acometa las obras necesarias para la reparación de los sistemas de climatización y de aire acondicionado de varias consultas y salas de espera afectadas. Aunque no había plazo estipulado por el inspector, esperan que se solucione antes del verano de este año.

El SMM ha vuelto a poner encima de la mesa esta situación que se ha extendido a otros centros de la provincia malagueña y exige al SAS la necesidad de establecer con urgencia un plan de renovación de los equipos en aquellos centros sanitarios en los que los trabajadores no pueden ejercer sus funciones laborales con normalidad en unos meses en los que las altas temperaturas dificultan la atención a los usuarios, del mismo modo que en invierno.