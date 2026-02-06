Hallan 12 nuevas tumbas en una necrópolis musulmana de los siglos XII y XV en Estepona

Mabel Cupet Estepona, Málaga, 06 FEB 2026 - 15:13h.

Los hallazgos, que están siendo estudiados por arqueólogos y antropólogos, han aparecido durante unas obras

Los trabajos arqueológicos, que dieron comienzo a finales de 2024, están coordinados y supervisados por técnicos de la Junta de Andalucía.

Un total de 12 nuevas tumbas han sido halladas en la localidad malagueña de Estepona, en una de las dos necrópolis musulmanas que existieron en la ciudad de la Costa del Sol durante los siglos XIII y XV. Se trata de un hallazgo que ha tenido lugar durante los movimientos de tierras que se están llevando a cabo en dos avenidas del municipio malagueño, según ha contado el arqueólogo municipal, Ildelfonso Navarro.

El Consistorio, antes de iniciar las obras, informó a la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía de que estos trabajos requerían de Control Arqueológico debido a que se conocía de la existencia de esta necrópolis musulmana. Además, dicho entorno está considerado como zona arqueológica en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y por el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo.

Un equipo de arqueólogos ha seguido en todo momento las obras, la supervisión y coordinación de la delegación municipal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento y con la autorización e inspección de los técnicos en materia de patrimonio de la Junta de Andalucía, siguiendo así las labores de arqueología preventiva que exige la Ley de Patrimonio Andaluz.

Enterrados por el ritual canónico islámico

Por el momento, han aparecido restos de un total de 12 individuos que fueron enterrados siguiendo el ritual canónico islámico, es decir, en dirección a La Meca, sin ropas ni ajuares, y directamente en la tierra. Estos restos se suman a los de otras 600 personas que han ido apareciendo en las diez excavaciones realizadas en los últimos años en zonas donde se ubicaron los dos cementerios musulmanes en la Medina de Istibbuna, nombre con el que se conocía a Estepona durante la época nazarí, cuenta Mario González, arqueólogo de la empresa Menia que está ocupándose de estas excavaciones.

Los restos encontrados serán estudiados por antropólogos

Tras la finalización de los trabajos arqueológicos, los restos encontrados en las tumbas serán estudiados por antropólogos para conocer aspectos relacionados con las causas de los fallecimientos, las edades y sexo de esas personas, así como las enfermedades o traumatismos que presentaban en el momento de sus muertes. Un estudio detallado que arrojará un poco de luz para conocer la importancia de este hallazgo.

Los trabajos arqueológicos proseguirán durante los próximos meses conforme se produzcan nuevos movimientos de tierra en las obras del bulevar. El arqueólogo Mario González no descarta que se produzcan nuevos hallazgos porque los estudios revelan que una de las dos necrópolis nazaríes se extendía más allá de las obras que se están realizando en la zona del bulevar, hasta en lo que hoy es la calle San Roque.

Otros restos encontrados

Pero estos no son los únicos hallazgos encontrados en Estepona desde el inicio de los trabajos. En la primera fase de las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en el municipio de la Costa del Sol, que dieron comienzo a finales de 2024, se encontraron otros restos de interés como 5 bolaños, unas piezas de artillería realizadas en peridotita, una piedra característica de la sierra de Estepona. Estas armas medievales pudieron ser utilizadas durante los diferentes asedios que sufrió Istibbuna en los siglos XIII y XIV por parte de ejércitos cristianos.

Asimismo, en estos meses de trabajo también han aparecido restos cerámicos descontextualizados de época medieval. Esto se debe a que en esta zona también se depositaban escombros durante los siglos XVIII y XIX, por lo que resulta muy complicado encontrar piezas completas con un valor importante.