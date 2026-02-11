Patricia Martínez 11 FEB 2026 - 12:50h.

VigoLa Xunta de Galicia mantiene cortado desde este martes por la tarde al tráfico un tramo de algo más de dos kilómetros en la autopista AG-57, en sentido Baiona, a la altura de Gondomar, en Pontevedra, debido a un desprendimiento de tierra en el talud del margen de la calzada, provocado por las fuertes lluvias de los últimos días.

En concreto, el corte afecta al tramo entre los puntos kilométricos 17+600 y 15+500 en sentido Baiona, y el tráfico se ha desviado por uno de los carriles del sentido contrario, de manera que en ese punto habrá doble sentido de circulación.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, responsable de la autopista, ha matizado que el desprendimiento no ha afectado a la calzada de la autopista, pero "existe riesgo de desprendimiento de material que quedó inestable en la cabeza del talud". Por ello, por motivos de seguridad, se ha optado por ese corte de tráfico.

Los técnicos revisarán la zona para valorar si se puede abrir al tráfico

Está previsto que un geólogo, acompañador de técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), realicen una inspección técnica este miércoles, para analizar la firmeza del terreno y coordinar las medidas de estabilización necesarias.

Una vez realizada la valoración sobre el terreno, se decidirá si es posible reabrir el carril de forma inmediata o si se requieren obras de emergencia para asegurar toda la zona de la ladera en la que se han producido los desprendimientos.

Se mantiene la alerta por lluvias y por viento en toda la costa

Este desprendimiento es uno de los efectos de las intensas lluvias que llevan azotando a Galicia desde hace varias semanas y que nos acompañarán al menos unos días más. Porque para este miércoles se mantiene la alerta por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y se amplía a todo el litoral gallego la alerta naranja por fenómenos costeros.

Por ello, las navieras que operan las líneas de transporte en la ría de Vigo, entre el puerto olívico y las terminales de Cangas y Moaña han comunicado en la mañana de este miércoles la suspensión del servicio debido a las malas condiciones meteorológicas.