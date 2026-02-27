Iván Sevilla 27 FEB 2026 - 15:50h.

El CEIP Fernando Feliú presenta "filtraciones graves", además de otros deterioros que "amenazan la seguridad" de los menores

"Han pasado ocho años desde que nos prometieron un nuevo colegio y aún no han puesto un solo ladrillo", lamentan padres y madres

SevillaLa indignación y desesperación en Gerena (Sevilla) continúa un año más, ya que el único colegio del municipio requiere reparaciones urgentes que no llegan. En 2025 ya volvieron a denunciar goteras, moho y humedades.

Tras meses en los que la provincia se vio azotada por el tren de borrascas, la situación empeoró, aunque ya venía de antes. "No ha derivado de las lluvias, porque esto es más antiguo", nos aclara Flory Ferreras, portavoz de la plataforma 'Gerena por su cole', a Informativos Telecinco.

El centro educativo lo forman "varios edificios que se levantaron con una vida útil de diez años, pero ya la ha cuadruplicado", nos asegura y añade que "toda una primera planta se tuvo que cerrar" debido al mal estado de las instalaciones.

Según se puede observar en las imágenes grabadas por los mismos alumnos en las aulas afectadas, éstas quedaron inundadas por "las filtraciones graves" de agua. Incluso salían pequeños chorros junto a las luminarias.

Con "techos de uralitas" que también han sufrido un importante deterioro hasta caerse algunos trozos en el interior de las clases, "los niños fueron reubicados y ahí siguen a día de hoy, en zonas comunes convertidas en aulas de emergencia".

Flory nos describe igualmente que "hay partes de suelos levantadas con riesgo de que se produzcan caídas o baños en los que se sale el agua, dejando la superficie resbaladiza".

Piden que solucionen las "deficiencias" de manera "urgente"

"También el mobiliario que hay, además de estar deteriorado, no es apto para las edades de los alumnos. A muchos les cuesta escribir en las mesas porque son más altas y no llegan bien", nos ejemplifica la portavoz de la plataforma creada.

A través de ella quieren visibilizar los problemas que permanecen sin arreglo en el CEIP Fernando Feliú, el único centro de educación de infantil y primaria del pueblo sevillano de Gerena: "Nace como una respuesta lógica y desesperada".

En Change.org lanzaron una recogida de firmas "por un colegio digno" y para solicitarle a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que adopte ya soluciones a las "deficiencias" que hay, de manera "urgente".

Lo que padres, madres, docentes y vecinos manifiestan es todo un "llamamiento de auxilio" ante un edificio "agotado" en su funcionalidad que "amenaza la seguridad de los menores".

"No podemos mirar hacia otro lado mientras la educación de nuestros hijos e hijas se desmorona, literalmente, bajo el agua", señalan mientras insisten en que se sienten "abandonados por las instituciones".

"Nos prometieron un nuevo colegio y aún no han puesto un solo ladrillo"

Además de esas reclamaciones, recuerdan que "han pasado ocho años, dos legislaturas y miles de promesas" sin que todavía se haya iniciado la construcción de un nuevo colegio".

"Nos lo prometieron en 2018 y aún no han puesto un solo ladrillo. El proyecto del nuevo centro educativo está aprobado desde hace dos años, pero se mantiene bloqueado y nadie nos dice el motivo", nos lamenta Flory.

Efectivamente, en la Agencia Pública Andaluza de Educación se pueden ver los detalles del proyecto que ya se adjudicó, en teoría, publicados en septiembre del 2022. La idea es que sustituya al actual centro.

"Queremos la licitación e inicio inmediato de los trabajos en los terrenos cedidos por el municipio. Exigimos un calendario de obras real, con fechas y presupuestos publicados, sin más excusas administrativas", expresan desde 'Gerena por su cole'.

La plataforma ciudadana matiza que no está "por encima de la política, es independiente y no responde ni a siglas ni a intereses partidistas". Su razón de existencia es defender "los derechos de los niños y niñas a estudiar en un centro del siglo XXI".

Días de protestas programadas en marzo

"No pararemos hasta que el primer ladrillo del nuevo colegio esté puesto y hasta que el último cubo de agua desaparezca de las aulas", insisten y avanzan varios días de protestas programados.

Según nos ha detallado Flory, habrá huelga de "entre 40 y 50 docentes que dan clases a unos 700 alumnos, con manifestaciones frente a las puertas del centro educativo, de 8:30 horas a 11 horas" los días 11, 12 y 13 de marzo.

Antes, el 6 del citado mes a las 18 horas en la plaza de la cantina van a realizar una "recreación de un entierro", en modo teatral y contando "la historia" que ejemplifica la situación que están viviendo allí.