Dani, embarazado de Regina: una pareja trans espera su primer hijo, concebido de manera natural

Dani y Regina afrontan con gran ilusión la nueva etapa que ha llegado a sus vidas, según un reportaje de 'Diario Sur'. Uno de los sueños de esta pareja trans era crear una familia, un hogar, y así lo confesaron frente a todos sus seres queridos el día que se casaron. Ahora, con un bebé en camino, se ven más cerca que nunca de ese objetivo.

Su historia comenzó hace cinco años, cuando se conocieron. Pero la buena noticia llegó a principios de noviembre, cuando Dani llegó a casa temprano después de trabajar en el turno de noche en la residencia de ancianos. Ambos lo recuerdan con todo lujo de detalles, ya que no pudo reprimir las náuseas mientras atendía a uno de sus pacientes.

Dani compró un 'predictor' y le preparó una sorpresa a Regina

Ante las sospechas, Dani decidió parar en una farmacia para comprar un 'predictor' y salir de dudas. En menos de cinco minutos supo que sí lo estaba y decidió preparar una sorpresa para cuando se despertase Regina: un peluche, flores y un café caliente. Cuando ella se despertó, vio cómo Dani no podía contener las lágrimas y automáticamente lo supo: iban a ser padres.

Los dos sintieron una montaña rusa de emociones y se quedaron abrazados durante un buen rato. Son conscientes de que sus vidas estarán llenas de subidas y bajadas, pero esto no les pilla de sorpresa. Dani es un hombre trans y Regina es una mujer trans, por lo que sus vidas han estado llenas de esos altibajos.

Regina Pérez tiene 30 años y nació en Málaga. Ella utiliza el Varanski como primer apellido cuando se transforma en artista y 'vedette'. Es filóloga y fue supervisora de exámenes oficiales de idiomas. Daniel Lodestro tiene 24, nació en Fuengirola y es auxiliar de enfermería en una residencia de ancianos. Los dos dieron el paso hacia su identidad real para cambiar sus vidas. Y lo consiguieron.

A Dani le cerraron la puerta a cualquier gestación por la ingesta de hormonas

Regina lo hizo a los 20 y Dani, a los 13. Ambos con sus transiciones a medida. Ella decidió no ponerse pechos y él sí se hizo una mastectomía pero con sus genitales biológicos. Ahora, tiempo después, se preparan para traer un bebé al mundo. Este nuevo capítulo en sus vidas llega después de que a Dani le cerrasen la puerta a cualquier gestación por el efecto de las hormonas que empezó a tomar a los 13 años.

Una triste noticia que comprobaron en primera persona cuando llegó el primer positivo, una experiencia "muy dolorosa". Se plantearon seguir adelante, pero los médicos les advirtieron de que el riesgo de malformaciones era muy alto. Y al final, el aborto les pasó factura.

Ahora, Dani también se enfrenta a otra pieza del puzle: la disforia. Los cambios físicos que llevan con el embarazo con la entrada del segundo trimestre de la gestación. Para él supone lidiar con un cuerpo que ya había dejado atrás, aunque todo es distinto ahora porque ya no es la misma persona que hace unos años.

Una bonita historia que se llenará de primeras veces

Dani tiene presente todas esas malas experiencias que le marcaron en forma de cicatrices. Al igual que a Regina, ya que en esa búsqueda de identidad se han topado con situaciones muy complejas para la salud mental. Pero también son conscientes de todos los momentos felices que han tenido y de las personas con tacto que se han encontrado por el camino.

Su médico de familia, los controles prenatales, el hogar que han creado y sus seres queridos. Ellos confiesan que su familia estaba deseando que llegase este momento. Y ver esa felicidad en sus rostros significaba un empujón para ambos.

Los dos son conscientes de que todo llegará poco a poco. La primera ecografía, buscar un nombre, los primeros paseos cuando a Dani ya se le note más la barriga y la 'baby shower'. Un sinfín de momentos memorables que viven todas las parejas y que Dani y Regina están deseando experimentar.