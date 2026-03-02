Rocío Amaro 02 MAR 2026 - 16:17h.

La familia contradice la versión de la inspección educativa y asegura que la joven de 14 años sufrió 'bullying' por su físico y personalidad

La menor encontrada muerta en Benalmádena habría dejado una nota con información clave antes de suicidarse

MálagaLa muerte de Ángela, una joven de apenas 14 años que se quitó la vida en Benalmádena (Málaga) hace menos de un mes, ha dejado a una familia destrozada y buscando justicia. Tras días de duelo privado, el padre de la menor ha utilizado sus redes sociales para expresar el vacío insoportable que ha dejado su marcha y para lanzar una acusación directa contra quienes, según su testimonio, contribuyeron al trágico desenlace a través de constantes insultos y menosprecios hacia el físico y la personalidad de su hija.

En una serie de publicaciones cargadas de una profunda tristeza, el padre de Ángela ha querido, en primer lugar, agradecer las innumerables muestras de cariño que ha recibido su familia en estos "momentos tan duros". Sin embargo, el núcleo de su mensaje ha sido una denuncia pública contra el acoso escolar que, sostiene, sufrió su hija en su entorno cercano.

"Sigo luchando por estar aquí sin ti y para recordarles a los demonios que alguna vez te dijeron lo más mínimo de tu físico o tu forma de ser; esos que provocaron que quisieras irte a donde ya no los vieras ni escucharas sus comentarios", escribe con una dureza que refleja la desesperación de un padre que siente que el sistema falló en la protección de su pequeña.

Una denuncia contra la indiferencia y el silencio

El testimonio del padre no solo señala a los presuntos acosadores, sino también a aquellos que, formando parte del entorno de la menor, no intervinieron para frenar los ataques. "Sigo para que les pese la culpa recordándoselo a los que miraron para otro lado. Si puedo, que paguen en esta vida, y si no, lo harán en la otra", sentencia. Estas declaraciones refuerzan la tesis de la familia, que mantiene que Ángela fue víctima de un 'bullying' persistente, una versión que choca frontalmente con las primeras conclusiones de la inspección educativa de la Junta de Andalucía.

Cabe recordar que, tras las primeras investigaciones en el instituto donde estudiaba Ángela, la inspección afirmó que no constaban denuncias previas por acoso y que la menor parecía estar "bien integrada". No obstante, esta versión oficial ha sido cuestionada por compañeros de la propia joven, quienes han relatado episodios de insultos y hostigamiento, especialmente por parte de un exnovio y otros menores del centro. Esta discrepancia ha llevado a que los investigadores no descarten ninguna vía, incluyendo el ciberacoso a través de dispositivos móviles, que está siendo analizado por especialistas tecnológicos de la policía.

Disculpas a los educadores, pero firmeza en las culpas

Consciente de la posible repercusión de sus críticas, el padre de Ángela ha querido matizar sus palabras hacia el colectivo docente, pidiendo perdón a aquellos profesionales que se hayan sentido injustamente señalados, pero manteniendo su exigencia de responsabilidades individuales. "Defiendo la educación pública y a los educadores, que me perdonen los que se ofenden y son bellísimas personas. Pero los responsables saben quiénes son. No cargar todos con la culpa", explica.

Para el padre de la menor, existe una responsabilidad ética que ha sido ignorada: "El que es culpable lo sabe y la muerte de mi hija cargará en su conciencia toda su vida y en la eternidad". Sus palabras ponen de manifiesto la impotencia de una familia que siente que los protocolos de detección de acoso no llegaron a tiempo para salvar a una niña de 14 años que vio en el suicidio su única salida frente al dolor que supuestamente le causaban otros.

La memoria de Ángela frente al paso del tiempo

A pesar de que el calendario avanza, para los padres de Ángela el reloj se detuvo el día de su partida. "Ha pasado una semana que para muchos será insignificante, pero yo sin ti, amor mío... Te echo de menos cada día. Papi te quiere", concluye el mensaje.

Mientras tanto la investigación sobre las causas que llevaron a la menor a tomar esta decisión sigue abierta, centrándose en los testimonios del círculo más íntimo y en la reconstrucción de sus últimas semanas de vida escolar.