Mabel Cupet Sevilla, 21 ABR 2026 - 07:31h.

Más 50.000 banderas encargadas por la embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid y que han tardado en realizar unos 60 días

La República de Guinea Ecuatorial espera con gran fervor y expectación la llegada del Papa León XIV, quien visitará el país del 21 al 23 de abril

Compartir







La empresa granadina Iberti, situada en la localidad de Fuente Vaqueros, ha vivido semanas de mucho trabajo para terminar a tiempo las más de 50.000 banderolas con las que los guineanos saludarán al Papa en su visita a África.

Unas banderas que se han elaborado con los colores del Vaticano, Blanco y amarillo, con un tejido novedoso similar al poliéster que procede del reciclado de las botellas de plástico, que ya utilizan en esta empresa granadina desde hace al menos tres años.

Un encargo, que les ha llevado alrededor de dos meses de trabajo y en el que han participado los 40 trabajadores de la plantilla, pero que supone “un orgullo”, como nos cuenta Vicente Arcos, gerente de Ibertis, a pesar de que reconoce que están acostumbrados a recibir este tipo de encargos.

Un encargo de la embajada

Después de 60 días de trabajo, el pedido ya está entregado en la embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid. Fueron precisamente ellos los que se pusieron en contacto con esta empresa de Granada, con amplia experiencia en este tipo de encargos, para pedirles la fabricación de banderas de diferentes tamaños, principalmente de mano para que sean agitadas por los ciudadanos, otras para lucir en los balcones y engalanar las calles y algunas de tamaño gigante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Unas banderas que esperan ya al pontífice en Guinea Ecuatorial.

Histórica gira del Papa por África

La República de Guinea Ecuatorial espera con gran fervor y expectación la llegada del Papa León XIV, quien visitará el país del 21 al 23 de abril, dentro del marco de una histórica gira por el continente africano que el pontífice estadounidense inició el lunes 13 de abril. Se trata de un viaje de gran relevancia internacional, considerado ya como la gira más extensa realizada por un papa en lo que va de siglo, tanto por la duración como por la cantidad de países incluidos en su itinerario, con el objetivo de reforzar los lazos de la Iglesia con las comunidades africanas y abordar cuestiones sociales, espirituales y humanitarias de especial importancia para la región.

La visita se produce cuatro décadas después de la última presencia de un sumo pontífice en el país, cuando lo hizo el Papa San Juan Pablo II, hecho que todavía permanece muy presente en la memoria colectiva de la población. En esta ocasión, la expectación es aún mayor, ya que el viaje es visto como un acontecimiento histórico y de gran impacto diplomático y religioso.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La bienvenida contará además con un carácter especialmente solemne y festivo, incorporando elementos culturales locales. Un evento que contará con el sello granadino.

Una empresa con historia

La elección de Iberti no es casual ni responde a un criterio puntual. Con más de 30 años de trayectoria, la empresa se ha consolidado como un referente a nivel nacional en la fabricación de mástiles y banderas de gran formato, destacando por su capacidad técnica, la calidad de sus materiales y su experiencia en proyectos de gran exigencia.

Fue Vicente Arcos, quien en 1994, tras adquirir una antigua fábrica de cañas de pescar en Chauchina, decidió reconvertir la maquinaria existente para iniciar la producción de mástiles de fibra de vidrio. A partir de esa apuesta inicial, la compañía fue creciendo y diversificando su actividad hasta especializarse también en la confección y fabricación de telas, lo que le permitió ampliar su presencia en el sector textil y consolidar su posición en el mercado.

Actualmente al frente de la empresa se encuentran David y Vicente Arcos, la segunda generación de Iberti cuenta con una actividad diversificada, aunque mantiene en las banderas su principal seña de identidad.

El 20 por ciento de la producción de esta empresa granadina está destinada al mercado internacional.

Numerosos encargos

De sus talleres han salido enseñas que ondean en instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, así como en enclaves emblemáticos como la Torre de la Vela de la Alhambra o distintos puntos de Granada y la costa.

Entre sus trabajos más destacados figura también el mástil del estadio del Atlético de Madrid, de 41 metros de altura, uno de los más altos del país. Un récord que la empresa se dispone a superar próximamente con una nueva estructura destinada al sector de la Fórmula 1 en Ifema.

Ahora, su último gran proyecto ya ondea a miles de kilómetros, listo para formar parte de una cita histórica que unirá, simbólicamente, a Granada con el continente africano.