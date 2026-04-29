El investigador insiste en que la calidad del estudio no está en entredicho y se apoya en el mensaje de la Academia: "el valor de la investigación en sí no está en duda"

¿Quién es Mariano Barbacid, el impulsor del último gran avance contra el cáncer de páncreas?

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El bioquímico español Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha respondido a la retirada de su estudio sobre terapias contra el cáncer de páncreas en modelos animales por la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Según el científico español, la medida responde únicamente a un error administrativo en la declaración de conflictos de interés y confirma que ya ha enviado un nuevo artículo enmendado los errores.

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“El artículo volverá a ser publicado en breve”

Barbacid reconoce que, al enviar el trabajo para su publicación, “se olvidó mencionar los vínculos con la empresa Vega Oncotargets”, aunque subraya que no existió “mala fe ni voluntad alguna de ocultación”. Esa omisión activa un procedimiento interno específico de la Academia ya que, al tratarse de un artículo remitido por un miembro de la institución, no basta con añadir una nota aclaratoria, sino que las normas obligan a una “retraction” para subsanar el defecto formal.

El investigador insiste en que la calidad del estudio no está en entredicho. Cita el comunicado recibido el 19 de marzo, en el que la Academia señalaba en su traducción al castellano: “Queremos enfatizar que el valor de la investigación en sí no está en duda; sin embargo, debemos asegurarnos de que todas las publicaciones se adhieran a las políticas y estándares de PNAS”.

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Como vía de solución, la institución le ofreció reenviar el artículo mediante el procedimiento estándar para autores externos, conocido como 'Direct Submission'. Barbacid afirma que ya lo han hecho: “el artículo volverá a ser publicado en breve”.

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Su relación con Vega Oncotargets

El científico también aclara el papel de la empresa Vega Oncotargets, cuya existencia está en el origen del conflicto de interés omitido. Explica que su creación —en la que participa también el CNIO— es “un paso esencial” para avanzar en el desarrollo de nuevos inhibidores dentro del proyecto de la Triple Terapia contra el cáncer de páncreas. Subraya que estos estudios “no pueden hacerse en laboratorios académicos” y requieren estructuras empresariales especializadas.

Barbacid rechaza cualquier insinuación sobre actividades ajenas al proyecto: “Vega Oncotargets no tiene ninguna otra actividad comercial o empresarial fuera del proyecto de la Triple Terapia, por lo que las maliciosas insinuaciones que están proliferando estos días no tienen cabida en esta noticia”.

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El investigador aprovecha para dirigirse a quienes financiaron la Triple Terapia mediante donaciones para asegurarles que “todos los fondos recibidos serán exclusivamente dedicados a generar nuevos inhibidores” con potencial aplicación clínica en los próximos años.

Concluye asegurando que el incidente no afecta al avance científico del proyecto: “el defecto de forma que se ha cometido en la publicación del artículo no afecta ni a la solidez de los resultados científicos ni al proyecto de la Triple Terapia que sigue su camino”.