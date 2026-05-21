Mabel Cupet Sevilla, 21 MAY 2026 - 13:06h.

Elena intervino sola mientras el resto de testigos permanecía al margen de la agresión ocurrida en una calle del municipio sevillano

El Ayuntamiento reconocerá públicamente su actuación en el próximo pleno con el apoyo unánime de todos los grupos políticos

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Elena Calero se ha convertido en la vecina más popular de la localidad sevillana del Lora del Río. Esta vecina de 40 años evitó el pasado viernes una agresión machista en plena calle tras intervenir directamente para reducir y retener al presunto agresor hasta la llegada de la Policía Local.

La mujer, presenció cómo un hombre agredía a su expareja en la vía pública y decidió actuar cuando, según ha trascendido, nadie más de los presentes se atrevió a intervenir.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día y ante varios testigos que permanecieron al margen mientras la agresión continuaba. Fue entonces cuando Elena decidió acercarse al hombre para intentar primero que depusiera su actitud sin recurrir a la fuerza. Sin embargo, al comprobar que no cesaba en la agresión, optó por actuar físicamente para impedir que continuara atacando a la víctima.

Una intervención decisiva

Según la información difundida por el Ayuntamiento, la vecina golpeó al agresor, consiguió reducirlo y logró retenerlo en el lugar hasta la llegada de los agentes de la Policía Local, que posteriormente procedieron a su detención. Su actuación fue clave no sólo para frenar la agresión en ese momento, sino también para evitar que el presunto autor pudiera abandonar el lugar antes de ser identificado por los agentes.

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La rápida reacción de Elena ha generado un importante reconocimiento social en el municipio sevillano, donde numerosos vecinos han destacado el valor demostrado por esta mujer al actuar sola ante una situación de violencia machista en plena calle.

Reconocimiento institucional

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, ha calificado la actuación de Elena como “valiente y heroica”, destacando que logró reducir al agresor y evitar consecuencias aún más graves para la mujer agredida, un gesto que merece el reconocimiento institucional y social de todo el municipio.

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El alcalde anunció que el Ayuntamiento llevará al próximo pleno ordinario una propuesta urgente para felicitar y reconocer oficialmente la actuación de la vecina.

La iniciativa contará además con el respaldo de todas las fuerzas políticas con representación municipal, algo que el propio regidor destacó como una muestra de unanimidad institucional ante una actuación considerada ejemplar. El reconocimiento pretende poner en valor la reacción de una ciudadana que decidió intervenir para proteger a una víctima de violencia de género cuando el resto de personas presentes no actuó.

Ejemplo frente a la violencia machista

La actuación de Elena se suma a otros casos en los que la intervención de testigos ha resultado determinante para evitar agresiones o auxiliar a víctimas de violencia machista. En este caso, además, la escena tuvo lugar en un espacio público y ante numerosos testigos, lo que ha abierto también un debate sobre la importancia de no permanecer indiferente ante este tipo de situaciones.

Su intervención, individual y sin apoyo inicial de otras personas presentes en la calle, ha sido interpretada en Lora del Río como un ejemplo de valentía y de compromiso frente a la violencia contra las mujeres.