Mabel Cupet Sevilla, 26 MAY 2026 - 18:30h.

La caja nido instalada inicialmente se encontraba situada en la barandilla de la torre del faro pero que generaba dificultades durante el tránsito de visitantes

La nueva caja nido se instalará en una de las ventanas del edificio, un espacio más seguro

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La caja nido del halcón peregrino instalada en el faro de la localidad gaditana de Chipiona será reubicada en una zona más segura, tras el abandono de la incubación por parte de la hembra durante la presente temporada de cría. El Ayuntamiento chipionero y la Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) han acordado trasladar la estructura a una zona más resguardada del emblemático edificio con el objetivo de mejorar las condiciones de nidificación de esta especie protegida y compatibilizar su presencia con las visitas turísticas al enclave.

Desde el ayuntamiento del municipio aseguran que la puesta no ha salido adelante este año, posiblemente debido a la inexperiencia de la hembra o a las condiciones meteorológicas adversas registradas durante las últimas semanas, marcadas por fuertes temporales.

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Una nueva ubicación

La caja nido instalada inicialmente se encontraba situada en la barandilla de la torre del faro, una ubicación que permitía a las aves asentarse en altura, pero que generaba dificultades durante el tránsito de visitantes y trabajadores por la escalera de acceso en pleno periodo de reproducción. Esta circunstancia llevó a técnicos municipales y responsables de la Autoridad Portuaria de Sevilla a estudiar una alternativa que evitara molestias tanto a las aves como a la actividad habitual del enclave.

Finalmente, la Autoridad Portuaria ha autorizado el traslado de la estructura a un punto más protegido del edificio. El nuevo emplazamiento estará situado en una de las ventanas circulares del faro, donde se instalará una caja nido especialmente adaptada siguiendo el diseño técnico elaborado para favorecer la seguridad y tranquilidad de la pareja de halcones.

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Compatibilizar turismo y conservación

Con este cambio, el Ayuntamiento pretende mantener el equilibrio entre la protección de la biodiversidad y el atractivo turístico del faro de Chipiona, considerado el más alto de España y uno de los principales reclamos patrimoniales del municipio. La nueva ubicación permitirá continuar con las visitas al monumento sin comprometer el seguimiento científico y la conservación de las aves rapaces.

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La presencia de esta pareja de halcones peregrinos en el faro despertó un notable interés hace unos meses, cuando la hembra comenzó a incubar huevos en la caja nido instalada recientemente. Ante la sensibilidad de esta fase reproductiva, el Ayuntamiento solicitó entonces a la Autoridad Portuaria de Sevilla la paralización temporal de las visitas al faro para evitar molestias que pudieran poner en riesgo la cría.

Protección durante la cría

La restricción planteaba mantener cerrado el acceso hasta mediados de mayo, coincidiendo con la fecha estimada para el primer vuelo de los polluelos, un momento especialmente delicado en el desarrollo de estas aves, ya que cualquier alteración puede provocar el fracaso de la nidificación.

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La instalación del nido artificial forma parte de un proyecto más amplio de conservación ambiental impulsado en el entorno de la desembocadura del Guadalquivir, una zona de gran valor ecológico para numerosas especies de aves. La altura y localización estratégica del faro ofrecen unas condiciones especialmente favorables para el asentamiento del halcón peregrino, una de las rapaces más emblemáticas de la fauna ibérica.

Seguimiento de la pareja

Desde el área municipal de Medio Ambiente destacan que este tipo de iniciativas buscan fomentar la convivencia entre el uso público de espacios emblemáticos y la preservación de especies protegidas. En este sentido, recuerdan que la pareja de halcones lleva años siendo monitorizada gracias a la colaboración entre la Sociedad Gaditana de Historia Natural y el Grupo Ecologista CANS, entidades que realizan un seguimiento continuado de su evolución y comportamiento.

Representantes municipales y técnicos de la Autoridad Portuaria mantuvieron recientemente varias reuniones para analizar las posibles soluciones tras detectarse los problemas derivados de la ubicación original de la caja nido. Entre las medidas adoptadas, el traslado de la estructura se considera fundamental para garantizar que futuras colonizaciones puedan desarrollarse con mayores garantías de éxito.

El Ayuntamiento confía en que la nueva instalación favorezca que la pareja vuelva a utilizar el faro como punto de cría en próximas temporadas y consolide este enclave como un espacio de referencia para la conservación del halcón peregrino en la provincia de Cádiz.