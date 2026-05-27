Mabel Cupet Sevilla, 27 MAY 2026 - 12:14h.

Un cliente denuncia un recargo de 12 euros por cuatro comensales, incluidos dos menores

La publicación de ‘Soy Camarero’ desata un intenso debate en redes sobre la legalidad y la transparencia de estos cargos en hostelería

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La polémica por los suplementos en bares y restaurantes vuelve a encender las redes sociales. Esta vez, el centro de la discusión se encuentra en la localidad onubense de Punta Umbría, donde un cliente denunció haber recibido un cargo adicional por sentarse en una mesa junto a dos bebés. La situación se ha hecho viral después de que fuera compartida por la conocida cuenta de X ‘Soy Camarero’ (@soycamarero), especializada en difundir experiencias relacionadas con el sector hostelero en España.

La publicación incluía la imagen de una factura y el mensaje de indignación enviado por el cliente afectado. “Me ha indignado que me cobren 12 euros solo por sentarnos a la mesa dos adultos y dos bebés”, señalaba el usuario, sorprendido por el suplemento aplicado durante su comida en el establecimiento.

Un suplemento de 3 euros por persona

Según se aprecia en el ticket difundido en redes sociales, el restaurante aplicó un cargo adicional de 3 euros por comensal. En total, el suplemento ascendía a 12 euros al contabilizar a las cuatro personas presentes en la mesa, aunque posteriormente aparecía reflejado un descuento de 8 euros que reducía el importe final del recargo.

Junto a la fotografía de la cuenta, desde ‘Soy Camarero’ lanzaban además una pregunta que rápidamente generó miles de interacciones entre los usuarios: “¿Y esto se puede hacer?”. El debate no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde las opiniones quedaron completamente divididas.

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Debate sobre la legalidad de estos cobros

Este tipo de suplementos pueden ser legales siempre que el establecimiento informe previamente y de forma clara al cliente. Así lo recogen distintas normativas de consumo, que obligan a comunicar cualquier recargo adicional en la carta, mediante carteles visibles o incluso a través de la página web del local.

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Precisamente, una de las principales críticas de muchos usuarios se centró en la supuesta falta de información previa sobre ese suplemento por comensal. Otros, en cambio, defendieron el derecho del restaurante a establecer determinadas condiciones siempre que estén debidamente anunciadas.

La cuenta total también genera polémica

Más allá del recargo, parte de los comentarios también pusieron el foco en el importe global de la comida. La factura ascendía a 183,50 euros, una cifra que llamó la atención de numerosos usuarios que participaron en el debate abierto en X.

Además, algunos comentarios hicieron referencia al consumo de bebidas alcohólicas por parte de los dos adultos mientras estaban acompañados de los bebés, un aspecto que también alimentó la conversación en redes sociales.

Un debate recurrente en temporada turística

El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los suplementos y cargos adicionales en determinados establecimientos hosteleros, especialmente en zonas turísticas durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

Mientras algunos clientes consideran abusivas este tipo de prácticas, otros defienden que los restaurantes puedan aplicar determinadas tarifas para compensar costes o limitar la ocupación de mesas, siempre que exista transparencia y la información sea accesible antes de consumir.