Mabel Cupet Sevilla, 12 JUN 2026 - 05:30h.

El AMPA del CEIP Castillo de Los Vélez impulsa una campaña solidaria para recaudar fondos con los que instalar tres equipos de calor y frío en el centro educativo

Las familias buscan mejorar las condiciones de las clases ante las bajas temperaturas del invierno y el calor que soportan los alumnos en los últimos meses del curso

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La comunidad educativa del CEIP Castillo de Los Vélez, en Vélez-Blanco, ha encontrado una fórmula para intentar aliviar las altas temperaturas en verano y el frío en invierno de las aulas. Ante la necesidad de climatizar varias dependencias del centro, el AMPA La Muela ha organizado el sorteo de un televisor Smart TV de 40 pulgadas con el objetivo de recaudar fondos destinados a la compra e instalación de tres bombas de calor y frío.

La iniciativa nace de la preocupación de las familias por las condiciones térmicas que soportan los alumnos durante buena parte del curso escolar. Situado en la comarca de Los Vélez, uno de los puntos de Andalucía donde los inviernos son más fríos, el colegio también se enfrenta a las altas temperaturas que se registran durante las últimas semanas de clase, especialmente en los meses de mayo y junio.

Para contribuir a la causa, cualquier persona puede participar en el sorteo adquiriendo una papeleta por un euro. El premio será un televisor inteligente de 40 pulgadas y el ganador se conocerá el próximo 19 de junio, coincidiendo con los actos de graduación organizados por el centro en el teatro del municipio.

Una iniciativa impulsada por las familias

El objetivo es reunir el dinero necesario para instalar tres equipos de climatización que permitan mantener una temperatura más adecuada en las aulas durante todo el año. La medida busca beneficiar directamente a los escolares, que pasan gran parte de la jornada en espacios donde las condiciones climáticas pueden resultar especialmente incómodas en determinadas épocas.

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La campaña ha encontrado una buena acogida entre las familias y vecinos de la localidad, que se han sumado a una iniciativa que pone de relieve la implicación de la comunidad educativa en la mejora del centro.

Bajo el lema "Tu pequeña ayuda hace grandes cosas", los organizadores animan a participar en un sorteo cuya finalidad va más allá del premio. En el cartel promocional destacan que el objetivo es conseguir "aulas más cómodas en verano e invierno" porque, aseguran, "su bienestar es nuestra prioridad".

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Más allá de un sorteo

La iniciativa también refleja una realidad que afecta a numerosos centros educativos andaluces. El debate sobre la climatización de las aulas ha cobrado fuerza en los últimos años debido al aumento de las temperaturas y a la necesidad de adaptar los edificios escolares a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

Mientras llegan actuaciones de mayor alcance, son las propias familias del CEIP Castillo de Los Vélez las que han decidido tomar la iniciativa para intentar mejorar el día a día de los alumnos. Lo hacen recurriendo a la colaboración ciudadana y a una acción solidaria que demuestra hasta qué punto padres y madres están dispuestos a implicarse para garantizar las mejores condiciones posibles para sus hijos.

El próximo 19 de junio se conocerá quién se lleva el televisor. Antes de eso, el verdadero objetivo será llenar una hucha común con la que hacer realidad una mejora que las familias consideran necesaria para el bienestar de los escolares.