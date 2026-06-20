Redacción Andalucía Europa Press 20 JUN 2026 - 15:30h.

El joven de 27 años no acató la prohibición de la Audiencia de Málaga en el partido contra Las Palmas del 10 de junio

La Policía Nacional vio al conocido seguidor en las inmediaciones de La Rosaleda y lo siguió, comprobando que accedía

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MálagaUn aficionado del Málaga CF fue detenido el 10 de junio por entrar al estadio del equipo andaluz para su partido contra la UD Las Palmas cuando lo tenía prohibido por una sentencia judicial.

Así lo ha comunicado la Policía Nacional, que ha precisado que el joven de 27 años se saltó la medida cautelar que le había impuesto la Audiencia Provincial. Le impedía acceder a espectáculos relacionados con el fútbol.

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Dado que ya es un conocido hincha, los agentes lo vieron en las inmediaciones de La Rosaleda y establecieron un seguimiento discreto, comprobando que entraba al interior por la puerta cero.

Accedió con entrada válida por otra puerta

Aunque requería la identificación mediante abono del club y el seguidor malagueño no disponía de este documento que permite acceder a la grada de animación, logró adentrarse al estadio por otra puerta con una entrada válida.

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El encuentro correspondía a la vuelta de semifinales de la fase de ascenso a Primera División, un choque que fue declarado de alto riesgo por la gran expectación que generó. Por eso, se desplegó un importante dispositivo policial.

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Tras ser localizado en los asientos del recinto deportivo, con el apoyo de las cámaras de la Unidad de Coordinación Operativa, este individuo permaneció ocupando una localidad durante la primera parte del enfrentamiento.

Para evitar un altercado mayor y valorando la actuación más segura para los asistentes en el interior del campo, los agentes optaron por comunicar la presencia de este hombre a personal uniformado de la Unidad de Intervención Policial.

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Arrestado al finalizar el partido e implicado en "otros altercados"

Fue arrestado ya al finalizar el partido entre ambos equipos por un delito de quebrantamiento de condena. Según han señalado desde la Comisaría, el joven "es ampliamente conocido por la Policía Nacional por su implicación en otros altercados".

Todos ellos relacionados con desórdenes públicos en el ámbito del fútbol y por delitos de lesiones con agravante de discriminación. Justo tenía prohibido entrar a La Rosaleda por unos hechos acontecidos el 27 de mayo del 2023.

Al término de un choque entre el Málaga CF y el Ibiza, en la última jornada liguera, participó en unos disturbios junto a otros radicales. En ellos volcaron contenedores e incluso incendiaron uno.

También se registraron daños e incluso atentados a agentes de la autoridad. En aquella 'Operación Pescador', los policías detuvieron a un total de 18 personas vinculadas con lo sucedido.