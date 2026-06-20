Mabel Cupet Sevilla, 20 JUN 2026 - 10:42h.

Nació con una enfermedad neuromuscular rara, nunca ha podido caminar y hoy depende de un respirador las 24 horas del día

Su familia le regaló por su cumpleaños una entrada para el concierto de Aitana, quien se hizo una foto con ella durante el show

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Diana es una joven cordobesa de 23 años que nació con Charcot-Marie-Tooth tipo 2C, una enfermedad neuromuscular rara que ha condicionado toda su vida. Nunca ha podido caminar y gran parte de su infancia y juventud ha transcurrido entre consultas médicas, ingresos hospitalarios y tratamientos.

Su vida ha estado ligada a los hospitales prácticamente desde que nació. La enfermedad ha ido marcando cada etapa de su vida, obligándola a afrontar desafíos poco habituales para la gente de su edad.

Una vida de lucha constante

Uno de los momentos más complicados de su vida tuvo lugar en 2019, cuando fue sometida a una operación de columna que debía mejorar su situación. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.

La intervención terminó convirtiéndose en un duro revés. Diana tuvo que abandonar sus estudios y replantearse su futuro. Con el paso de los años, además, sus necesidades médicas se han incrementado. Actualmente necesita un respirador las 24 horas del día, oxígeno y asistencia permanente para desarrollar actividades cotidianas que para la mayoría de las personas resultan sencillas.

La música se convirtió en un refugio para Diana. Un espacio donde encontrar fuerza. Y entre todas las canciones que la han acompañado durante años, las de Aitana ocupan un lugar muy especial. "Es su artista favorita. La sigue desde que salió de Operación Triunfo. Es su fan número uno", explica su madre, Estrella.

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Dos oportunidades perdidas

La ilusión de ver a Aitana en directo ha acompañado a Diana durante años, pero hasta ahora el destino parecía empeñado en aplazar ese momento. La primera ocasión llegó en 2019, cuando la artista actuó en Córdoba. Sin embargo, Diana se encontraba recuperándose de la operación de columna y le resultó imposible acudir al concierto.

Tiempo después surgió una segunda oportunidad. Aitana regresaba a Córdoba y parecía que por fin podría cumplir su sueño. Pero aquella actuación terminó suspendiéndose debido a los problemas de garganta que sufrió la cantante.

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Dos conciertos, dos intentos frustrados. Pero una ilusión que quedó pendiente para Diana y su familia.

Un regalo de cumpleaños inolvidable

Consciente de la felicidad que le produce la música y de lo importante que es Aitana en su vida, su familia decidió hacer todo lo posible para que esta vez nada se interpusiera. Por su cumpleaños, celebrado en noviembre de 2025, le regalaron una entrada para el concierto que la artista ofreció este 19 de junio en el Marenostrum Fuengirola, en Málaga.

Organizar el viaje no fue sencillo. Para Diana, desplazarse implica coordinar equipos médicos, respirador, oxígeno y todas las necesidades derivadas de su enfermedad. Sin embargo, la emoción de asistir al concierto fue más fuerte que cualquier dificultad. "Ahora tiene muchas dificultades para viajar, pero es tanta la felicidad que le aporta ir a un concierto de Aitana que decidimos regalarle la entrada", explica su madre.

Rumbo a Fuengirola con una ilusión

Diana, junto a su familia, cumplió su sueño en Fuengirola. La joven llevaba consigo varios regalos elaborados especialmente para la cantante. Detalles preparados con paciencia, cariño y dedicación para agradecerle todo lo que su música ha significado en los momentos más difíciles.

Su madre deseaba que esta historia llegase hasta Aitana. "Me gustaría que pudiera recibirle y saludarle en algún momento. Ella necesita momentos así para animarse y continuar con la lucha que tiene contra la enfermedad. Sería el momento más especial de su vida, algo inolvidable", nos aseguró Estrella.

La familia solo quería que la artista conozca a una joven que lleva años encontrando refugio en sus canciones. Una joven que no ha podido caminar nunca, que ha tenido que renunciar a muchas cosas propias de su edad y que hoy depende de un respirador para vivir, pero que conserva intacta la capacidad de emocionarse.

Una foto con Aitana en pleno concierto

Para Diana, Aitana no es únicamente una cantante. Ha sido su compañía en los días más difíciles. Y anoche, la artista catalana pudo regalarle uno de los momentos más mágicos durante su espectáculo.

Mientras interpretaba 'Desde que ya no hablamos', bajó del escenario para saludar a su público que tenía delante. Entre la gente, estaba la joven cordobesa, con quien Aitana se hizo una foto para el recuerdo.

Así, entre sus canciones más animadas y sus más emotivas baladas, como 'Vas a quedarte', que cantó después, pudo cumplir el sueño de Diana, para quien la noche fue inolvidable.