Mabel Cupet Sevilla, 20 JUN 2026 - 06:30h.

Ana María Torres permaneció ingresada en el centro hospitalario tras someterse a una reconstrucción de tráquea de la que ahora se recupera en casa

La paciente ha hecho llegar a través de su hijo una carta para destacar la humanidad del equipo de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar

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Ana María Torres, una paciente del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha querido expresar públicamente su reconocimiento al equipo que la atendió durante uno de los momentos más complicados de su vida.

La mujer permaneció ingresada en el centro hospitalario tras someterse a una reconstrucción de tráquea, una intervención dirigida por los doctores Francisco Cerezo y Javier González. Ahora, ya desde su domicilio y en pleno proceso de recuperación, ha decidido escribir un mensaje para agradecer el trabajo realizado por todos los profesionales que formaron parte de su atención.

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Un mensaje lleno de gratitud

La carta, que fue remitida al hospital por su hijo y posteriormente compartida por el propio centro sanitario en sus redes sociales, está dirigida a la Unidad de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar del Reina Sofía.

En ella, Ana María expresa su agradecimiento a quienes la acompañaron durante su estancia hospitalaria y contribuyeron a su recuperación. "Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han formado parte de mi recuperación y me han acompañado en uno de los momentos más difíciles de mi vida", señala en su escrito.

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Sus palabras reflejan no solo el reconocimiento a la atención médica recibida, sino también el valor que tienen la cercanía y el apoyo humano en situaciones especialmente delicadas.

Reconocimiento a los profesionales

La paciente quiso dedicar una mención especial a los doctores Francisco Cerezo y Javier González, responsables de la intervención quirúrgica. "Quiero dar las gracias a los doctores Francisco Cerezo y Javier González por su profesionalidad, su dedicación y su enorme humanidad con la que me han tratado en todo momento", destaca en la carta.

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Un agradecimiento que pone en valor no solo la cualificación de los especialistas, sino también el trato recibido durante todo el proceso.

El hospital comparte su historia

Desde el Hospital Universitario Reina Sofía han querido hacerse eco de este gesto a través de sus redes sociales, donde explicaron que Ana María estuvo ingresada tras ser intervenida mediante una reconstrucción de tráquea dirigida por ambos especialistas.

"Ahora que se encuentra en casa recuperándose, su hijo nos ha hecho llegar esta carta agradeciendo el esfuerzo y la dedicación de todos los profesionales de la Unidad de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar que la han atendido", señalaron desde el centro hospitalario.

El mensaje concluía con una respuesta directa a la paciente: "¡Muchas gracias por tus palabras, Ana María!".

Más allá de la atención médica

Historias como la de Ana María ponen de relieve la importancia del trabajo que diariamente realizan los profesionales sanitarios, muchas veces lejos de los focos y de los titulares.

También recuerdan que, además de tratamientos, diagnósticos e intervenciones quirúrgicas, la medicina está formada por gestos, acompañamiento y cercanía. Aspectos que para muchos pacientes resultan igual de importantes.

Ahora, mientras continúa recuperándose en casa, Ana María ha querido devolver parte de ese cuidado recibido a través de unas palabras que reflejan agradecimiento, y reconocimiento hacia quienes la ayudaron a superar uno de los episodios más difíciles de su vida.

Agresiones a sanitarios

El gesto de Ana María adquiere además un significado especial en un momento en el que los profesionales sanitarios afrontan importantes desafíos. A las largas jornadas de trabajo, las guardias, la presión asistencial y la responsabilidad que implica cuidar de la salud de miles de personas, se suma una realidad cada vez más preocupante como es el aumento de las agresiones.

Según el último Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud, elaborado por el Ministerio de Sanidad, durante 2024 se notificaron 17.070 agresiones a sanitarios en España, un 16% más que el año anterior y la cifra más alta registrada hasta la fecha. Esto supone una media de 24,6 agresiones por cada 1.000 profesionales del sistema público.

La mayoría de estos episodios corresponden a insultos, amenazas y agresiones verbales, aunque también se producen ataques físicos. Los profesionales más afectados son médicos y personal de enfermería, especialmente mujeres y trabajadores de Atención Primaria

Mensajes como el suyo cobran un valor añadido. La carta de Ana María no solo agradece una intervención quirúrgica o una recuperación satisfactoria. También reivindica el lado más humano de la sanidad. Ese que se encuentra en la dedicación de los profesionales. Un reconocimiento que, en tiempos difíciles para el colectivo sanitario, supone también un merecido homenaje a quienes trabajan cada día para cuidar de los demás.