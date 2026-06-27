Redacción Andalucía Agencia EFE 27 JUN 2026 - 16:14h.

El suceso se produjo a las 18 horas en la calle Molinillo, cuando los agentes dieron el alto al vehículo y aceleró en vez de parar

El policía cayó al suelo y sufrió diversas lesiones, según los sindicatos que denuncian "la extrema vulnerabilidad" en la que trabajan

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CádizSindicatos han denunciado que un menor de 14 años atropelló presuntamente adrede con su moto a un policía local que le había ordenado que se detuviese en el municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

En un comunicado al que ha tenido acceso EFE, detallan que una patrulla estaba de servicio y observó al vehículo de dos ruedas con dos ocupantes circulando en dirección prohibida.

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Ocurrió a las 18 horas del 25 de junio, en concreto en la calle Molinillo del pueblo costero gaditano. Entonces, dieron el alto a la motocicleta después de que el conductor se parase unos metros antes del coche policial.

Aceleración, golpe y caída al suelo del agente

Al bajarse y acercarse a ellos el agente para identificar a los chicos, quien manejaba aceleró bruscamente y, de forma intencionada, embistió al policía, que cayó al suelo y sufrió diversas lesiones.

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Tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen del Camino para ser atendido por los médicos, mientras que el menor se dio a la fuga. Aunque se marchó solo, porque su acompañante, de 13 años, también cayó al asfalto.

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A la moto se le desprendió la placa de la matrícula, por lo que los efectivos pudieron identificar pronto a quién pertenecía. Más tarde, el acusado de atentado a la autoridad y delito contra la seguridad vial se presentó en comisaría.

Denuncian la falta de efectivos con 16 plazas sin cubrir

El vehículo quedó intervenido y trasladado al depósito municipal al carecer del seguro obligatorio y de la inspección técnica de vehículos (ITV). Por lo que tampoco cumplía las condiciones exigidas para que circulase.

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A raíz de este suceso, los sindicatos han denunciado la falta de efectivos de la Policía Local de Sanlúcar y han asegurado que existen 16 plazas vacantes en la plantilla.

Incluso en determinados turnos, la ciudad, de 70.000 habitantes, queda atendida por una única patrulla formada por dos agentes. Los representantes sindicales califican la situación de "absolutamente insostenible".

Los policías trabajan con una "extrema vulnerabilidad"

Además, aseguran que los hechos evidencian "la extrema vulnerabilidad" en la que desarrollan su trabajo los agentes. Acusan al Gobierno municipal del "deterioro constante" del servicio y reclaman que se cubran los puestos libres.

Piden así una mayor dotación de medios humanos y materiales, al tiempo que exigen a la alcaldesa Carmen Álvarez que "asuma su responsabilidad política" ante una situación que "nunca debió producirse".