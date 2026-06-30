Iván Sevilla 30 JUN 2026 - 16:26h.

El avistamiento de las culebras se produjo el 28 de junio en la playa La Calita de El Puerto de Santa María, Cádiz

"Lo puse en conocimiento del alcalde y ya se han tomado medidas, avisando al servicio de playas", aseguró Lourdes Ramírez

Compartir







CádizUnas inesperadas visitantes sorprendieron y sobresaltaron a los bañistas de una playa este 28 de junio en la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz). Dos serpientes fueron avistadas junto a la arena.

Lourdes Ramírez, que se encontraba en esos momentos disfrutando del día en el mar en la zona de La Calita siguió las recomendaciones y solo grabó a ambos reptiles deslizándose en unas rocas.

PUEDE INTERESARTE Una serpiente muerde a un policía cuando trataba de atraparla para sacarla de una vivienda en Palma

Esperando que este hallazgo fuese puntual y no una plaga como en Baleares, quiso subir a sus redes sociales el vídeo donde aparecen las culebras de escalera en movimiento para advertir a la gente.

"Tengan cuidado con sus niños. Porque ni soy de National Geographic ni Fran de la Jungla", bromeó en su publicación al día siguiente de toparse con esos animales en un espacio "donde va tanta gente".

"Están en su hábitat, qué arte y qué amable", dijo sobre un policía

Después de llamar "dos personas" a la Policía Local, el agente que les atendió les respondió lo siguiente: "Son serpientes de roca y están en su hábitat". "Qué arte y qué amable", ironizó Lourdes sobre su contestación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Yo solo avisé para informarles, ya que había muchos niños allí y algunos asustados", nos ha reconocido en declaraciones a Informativos Telecinco. "Entonces si veo un tiburón tampoco doy la voz de alarma porque está en su hábitat", compara.

Una vez que lo puso "en conocimiento del alcalde Germán Beardo", ya se "tomaron medidas avisando a los servicios de playas" para que estén vigilantes por si pueden ocasionar riesgos o peligros a bañistas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según recuerdan muchos usuarios que han comentado la publicación de Lourdes, "las culebras" como las avistadas allí "son inofensivas y no tienen veneno". Aunque sí que pueden atacar o morder si se ven amenazadas.