Joan García Pons es el portero más interesante del fútbol español… Y probablemente el menos conocido fuera de los estadios

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Joan García Pons nació el 4 de mayo de 2001 en Sallent de Llobregat, un municipio de unos 7.000 habitantes en la comarca del Bages, partido por el río Llobregat. Sallent tiene algo que no se explica fácilmente por su tamaño, ya que cuenta con una tradición de producir futbolistas profesionales que supera con creces lo que cualquier estadística poblacional. Gabri Garcia jugó 180 partidos con el primer equipo del FC Barcelona. Aitor Ruibal es actualmente titular en el Betis. Edgar González ha militado en el Almería. Y ahora Joan García está bajo los palos del Barça. Para un pueblo de 7.000 personas, eso es una anomalía que todavía nadie ha sabido explicar.

El hermano que lo cambió todo

Joan empezó a jugar al fútbol a los cuatro años como jugador de campo. La transición a portero no fue una decisión técnica ni una sugerencia de entrenador, sino que se trataba de pura imitación fraterna. Su hermano mayor, Lluís García, jugaba de portero en los equipos del pueblo. Joan quería parecerse a él. Con cinco o seis años cogió los guantes, y ya no los soltó. Lluís, que según personas del entorno del portero "ya no juega, pero era muy buen guardameta", es el origen invisible de toda la carrera de Joan García.

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Un campo de voley playa y una revelación

Quim Bosch, vicepresidente del CE Sallent, el primer club donde jugó Joan, recuerda un episodio que hoy parece profético: "Un año montamos un campo de vóley playa. Venían sus padres y hermanos y él les decía 'quiero jugar con vosotros'." Bosch describe lo que vio a continuación con una sola frase: "Saltaba y volaba en la pista de una forma espectacular." No era un campo de fútbol. No era un entrenamiento de portero. Era un adolescente saltando en una pista de arena. Y ya entonces era evidente que tenía algo.

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25 millones del Arsenal que Espanyol dijo que no

Tras pasar por el Manresa y el Damm en categorías inferiores, llegó al Espanyol con 15 años. Debutó con el primer equipo en Copa del Rey el 12 de diciembre de 2021 y tardó algo más de un año en asentarse como titular. Cuando lo hizo, fue con una contundencia que sorprendió al mercado europeo, de tal forma que en el verano de 2024, el Arsenal FC ofreció 25 millones de euros por él.

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El Espanyol rechazó la oferta. En ese momento estaban apostando por mantenerlo, y acertaron de pleno, ya que fue clave para conseguir la permanencia en Primera División. García cerró la campaña 2024/25 como el portero con más paradas de toda LaLiga, con 146, siendo además el segundo de las cinco grandes ligas europeas solo por detrás de Mark Flekken, del Brentford, con 153.

Un año después Joan García firmó por el FC Barcelona por 25 millones de euros, y se convirtió en el noveno portero de la historia en defender ambas porterías. El primero en hacerlo fue Romà Solà a principios del siglo XX. El más reciente antes que él era Oier Olazábal, que estuvo en el Barça hasta 2014 y en el Espanyol entre 2020 y 2022.

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Y debutó como el trigésimo tercer jugador llamado Joan en defender la portería azulgrana: el primero desde Joan Verdú, también exblanquiazul, que jugó dos partidos con el Barça Atlètic en la temporada 2004/05. En su primera temporada completa como azulgrana, García ganó el Trofeo Zamora 2025/2026, el reconocimiento al portero menos goleado de LaLiga, además de LaLiga y la Supercopa de España. El 24 de mayo de 2026, el club lo anunció oficialmente.

El oro olímpico con tres futuros compañeros

Antes de fichar por el Barça, García ya se había colgado el oro olímpico en París 2024 con la selección española Sub-23. Lo que entonces no sabía era que en ese vestuario compartido en los Juegos estaban tres jugadores que serían sus compañeros de club apenas unos meses después: Cubarsí, Fermín y Eric García. Con este último, además, había coincidido también en un partido de la selección catalana frente a Costa Rica

Fuera del terreno de juego, García es conocido por mantener un perfil deliberadamente discreto, algo que comparte con su pareja. Se llama Anna Pesarrodona, es de Sallent, trabaja como diseñadora gráfica freelance en Barcelona, se formó en la Escuela GROC y tiene en su currículum colaboraciones con marcas como Munich. Han sido vistos juntos públicamente desde al menos 2024.