Celia Molina 06 JUL 2026 - 13:54h.

El actor ha hablado de cómo han sido para él las últimas semanas de su vida, tras la repentina muerte de su madre por un infarto

La relación de Miguel Ángel Muñoz con su madre Cristina Blanco: de no entorpecer su carrera de actor a vivir en una residencia

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El pasado 7 de junio, la televisiva vidente Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz, falleció a causa de un infarto de miocardio, a los 61 años de edad. El deceso tuvo lugar en la casa de la localidad madrileña de Majadahonda en la que vivía la tarotista, si bien la noticia de su muerte no trascendió a los medios de comunicación hasta el martes 9 de junio.

Su hijo mayor decidió no comunicar su pérdida públicamente para poder iniciar el duelo en la intimidad, si bien la fama que precedía a su madre hizo que pronto se conociera su muerte. En los años 90, Cristina Blanco, cuyo verdadero nombre era Manuela Blanco, se convirtió en la vidente de personajes famosos como Rocío Carrasco o Belén Esteban, participando asiduamente en uno de los míticos programa de María Teresa Campos.

En el año 2007, fue condenada a 16 meses de prisión (que, finalmente, no cumplió) por haber robado varios móviles y carteras en un hotel de Málaga, momento desde el que comenzó un declive personal y laboral, retirándose definitivamente del mundo de la televisión.

"Este niño con cara triste ha cumplido años"

En su carta de despedida, Miguel Ángel Muñoz habló de la enfermedad mental que sufrió su madre, que vivía en una residencia desde que le amputaron la pierna por culpa de una bacteria en el año 2023: "Has vivido desde muy joven con un trastorno mental diagnosticado demasiado tarde. Era tan complejo de entender que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad y muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente. Gracias mamá por haberme dado la vida", escribió.

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"Las últimas semanas han sido complicadas"

Y, ahora, un mes después de tan dura pérdida, el actor ha celebrado su cumpleaños en medio del dolor y de la euforia que ha sentido en el teatro romano de Mérida, donde ha protagonizado la obra 'Spartacus':

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"Hoy este niño con cara triste ha cumplido años sobre el escenario y ha podido sonreír gracias al público que ha llenado el #TeatroRomano de #Merida para ver #Spartacus. Después de las últimas semanas tan complicadas a nivel emocional, el @festivaldemerida me ha regalado un estreno mágico que recordaré por siempre. No puedo estar más agradecido" ha publicado, junto con una llamativa foto de su infancia.

"No todo el mundo puede decir que le han cantado el cumpleaños feliz 3000 personas. Gracias por todos los mensajes de cariño y las felicitaciones. Mañana ya con la resaca emocional podré contestar a todos los que me han escrito, incluidos mis amigos", ha añadido el actor en uno de sus stories, antes de su última representación en Mérida.

Miguel Ángel vuelve ya, por tanto, a Madrid, donde cuenta con el apoyo y el amor incondicional de sus "hermanos", dos niñas bolivianas a las que Cristina Blanco adoptó a finales de los años noventa, habiendo pasado una de ellas por un proceso de transformación de género que nunca se ha hecho público.