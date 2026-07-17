Manuel Pimentel Sevilla, 17 JUL 2026 - 12:50h.

María vino de Nigeria a España con 14 años y ahora lo ha perdido todo por culpa del fuego: "No tenemos muebles, agua, ni luz"

La parroquia en la que son feligreses María y sus cuatro hijos se ha movilizado para ayudar a esta familia

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Un devastador incendio ha dejado la casa de María y sus cuatro hijos completamente reducida a hollín y cenizas en las Tres Mil Viviendas, Sevilla. El fuego ha acabado con todos sus enseres, las paredes de las habitaciones negras, azulejos caídos, puertas y marcos calcinados y hasta los azulejos del suelo levantados.

"No hay nada, está todo quemado. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nada", dice María, que emigró desde Nigeria a España cuando solo tenia 14 años. Aquí vive con sus dos mellizos de 12 años y otras dos gemelas de 18, Iyen y Osa, que precisamente acaban de entrar en la universidad a pesar de haberse criado en uno de los barrios más vulnerables de toda España para poder labrarse un futuro mejor.

"El dueño de la casa no se quiere hacer cargo y los servicios sociales tampoco me ayudan, estoy sola", afirma esta vecina, que también explica que ha perdido todos sus muebles, hasta las sillas en la que sentarse. Tampoco le queda nada ropa, "aunque la ropa es lo de menos", asegura.

Ayuda desde la iglesia

María y sus cuatro hijos son una familia muy querida por todos en la Parroquia Salesiana Jesús Obrero de Sevilla, de la que son feligreses y en la que participan habitualmente en diferentes actividades. Por eso, desde la congregación se han volcado con ellos y han querido movilizarse para ayudarles a recuperar su vida normal después de haberse quedado sin nada.

"Lo único que necesita es que le ayuden a recuperar su casa. Toda ayuda es poca", afirma el párroco Segio Codera. Por eso, desde la iglesia han publicado un vídeo en sus redes sociales para hacer un llamamiento a la solidaridad de los vecinos.

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"Vamos a visitar la casa de una familia del barrio que ha quedado devastada por un incendio. Lo que vais a ver en este vídeo es la realidad con la que se encuentran ahora", reza el texto que acompaña al vídeo.

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Tres meses sin su casa

El incendio se produjo el pasado 20 de abril. Según explica María a Informativos Telecinco, durante estos tres meses han podido quedarse en una casa de acogida pero ya han tenido que marcharse y han vuelto a su piso siniestrado: "No tenemos otro sitio a donde irnos a vivir", cuenta apenada.

Tras la publicación del caso de María por parte de su parroquia, ya han acudido varios voluntarios para ayudar a limpiar la casa. Será una tarea ardúa, pues todo el inmueble tiene techos, suelos y paredes con hollín incrustado. "También han llamado algunas hermandades precopupándose para ver qué pueden hacer, pero esto está en un estado que necesitan profesionales", afirma el párroco. Por eso, también piden la ayuda de electricistas, fontaneros y pintores.

"Desde la parroquia estamos gestionando los ofrecimientos de ayuda dey coordinándonos", cuenta Sergio, que también se ha encargado de que los hijos menores de María puedan estar cuidados en las actividades que hacen hasta las 11 de la noche en la parroquia. Después, se quedan a dormir en casa de unos amigos a esperar a que toda esta pesadilla acabe.