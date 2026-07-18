El test de embarazo le salió negativo y decidió acudir a su médico de cabecera para ver qué le ocurría

¿Se puede estar embarazada sin síntomas? Así es el embarazo críptico, la hipótesis que barajan tras la muerte de un recién nacido en Málaga

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MálagaNely estuvo trabajando hasta el día antes de dar a luz. Llevaba ocho meses sin tener la regla, desde noviembre de 2025. Pero el test de embarazo le había salido negativo y decidió acudir a su médico de cabecera. Desde ese momento, estuvo con pruebas médicas pero todavía no le habían dado un diagnóstico, según informa 'El País'.

Acudió al centro de salud de Carranque y se hizo una analítica de sangre. Su médica de cabecera le dijo que tenía "las hormonas muy altas" y la derivó a Endocrinología. Su primera cita con el especialista la tuvo en marzo y en abril le realizaron una resonancia magnética.

El objetivo era examinar la hipófisis, una pequeña glándula en la base del cerebro encargada de controlar los ciclos de la mujer: "Me dijeron que podía tener un tumor benigno". A finales de mayo de 2026 le volvieron a hacer una analítica de sangre. La prolactina, la hormona encargada de producir la leche materna, estaba disparada y multiplicada por seis. Pero los médicos lo relacionaron con la hipófisis.

"Yo confiaba en los médicos y en lo que me decían", afirma Nely

El informe médico mostraba los estrógenos en unos niveles muy altos, lo que hacía prácticamente imposible que no estuviese embarazada. Y los médicos le mandaron otra analítica. Solo dos días antes del parto acudió al hospital para hacérsela y la próxima fecha la tenía para el 14 de julio.

Ella confiesa que estaba muy preocupada "porque pensaba que tenía algo grave". Nely todavía no entiende cómo no descartaron la posibilidad del embarazado en el hospital: "Yo confiaba en los médicos y en lo que me decían".

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Nely, de 43 años, se puso de parto en casa después de estar más de una semana con dolores. Pasó una noche mala y por la mañana empeoró y empezó a sangrar. "A mí siempre me dolía mucho el primer día de regla, así que pensé que era eso". señala ella. Se fue al baño, se sentó en el váter mientras su familia desayunaba. Pero su marido, Juan Ismael, decidió ir a comprobar si estaba todo bien a los 20 minutos.

"Vi salir al bebé, que cayó al váter", recuerda su marido

Ella decidió darse una ducha para calmar las molestias cuando palpó "algo duro" y gritó, recuerda su pareja. "Yo entré corriendo y vi salir al bebé, que cayó al váter. Lo cogí rápido de los pies, se lo puse a mi mujer y salí a pedir ayuda a una vecina", señala el marido. Nely confiesa que no recuerda nada de ese momento ni de las horas siguientes.

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La vecina masajeó el pecho del bebé hasta que llegó el servicio de emergencias pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. A Nely le tuvieron que extraer la placenta en el sofá del salón de su casa y después la evacuaron al Hospital Materno Infantil. Después, la Policía Científica y la comitiva judicial procedió al levantamiento del cadáver y ahora la familia espera recuperar el cuerpo lo más pronto posible.

Juan confiesa que le hubiera gustado mucho tener al bebé y Nely apenas puede articular palabra, incluso le cuesta ir al baño. "Ese sitio me remueve todo", reconoce ella. Ahora, quieren irse de la casa de Málaga, pero no pueden. "Pienso en volver a mi país, en irnos de viaje... pero no podemos. Tenemos nuestros trabajos y nuestro hijo está aquí... tenemos que estar con él", afirma ella.

El médico le dijo !que podía tener gases"

Desde entonces, Nely se pregunta "dónde tenía el bebé" porque ella solo se sentía la parte alta del abdomen, justo debajo del pecho, ligeramente hinchada y dura. "La última vez se lo comenté al médico y me dijo que podían ser gases", recuerda. Pero no tenía barriga de embarazada ni los síntomas propios.

Ahora, Nely se ha dado de baja y Juan Ismael se ha cogido unos días en el trabajo para asimilar lo ocurrido. La familia no descarta denunciar y se ha puesto en contacto con un abogado para valorar lo ocurrido.