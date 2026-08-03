Manuel Pimentel Granada, 03 AGO 2026 - 19:30h.

Las pozas de La Resinera destacan por su color verde esmeralda, sus aguas limpias y cristalinas y sus impresionantes cascadas

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Cuando se piensa en el calor del verano, automáticamente viene a la mente la imagen de la playa, el chiringuito o la piscina, los destinos por excelencia, pero también los más abarrotados. Pero Andalucía cuenta con multitud de pequeños paraísos en los que se puede disfrutar de planes refrescantes alrededor de arroyos, ríos, pantanos y cascadas de agua.

Uno de estos escondidos tesoros de la naturaleza se encuentra en la provincia de Granada, concretamente, en La Resinera, un antiguo pueblo donde se trabajaba la industria de la madera reconvertido actualmente en un centro turístico y de naturaleza.

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Se encuentra ubicado en el término municipal de Arenas del Rey, comarca de Alhama, en la vertiente norte del Parque Natural Sierras de Tejeda, Alimjara y Alhama. Allí, en las montañas de la Sierra de Almijara nace el río Cacín, que tiene una trayectoria de apenas 50 kilómetros hasta su desembocadura en el Genil.

Pozas de agua helada

Este río confluye con el río Cebollón a su paso por Las Resineras, formando un espectacular sistema de pozas y charcas naturales, donde la fuerza de las aguas de alta montaña crea profundas charcas de agua pura y gélida.

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Estas pozas destacan por su color verde esmeralda, sus aguas limpias y cristalinas y las impresionantes cascadas, formando un lugar ideal en el que darse un chapuzón muy refrescante durante los meses de verano.

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Como el agua procede de acuíferos subterráneos de gran altitud, se mantiene extremadamente fría, incluso durante los meses de julio y agosto en los que se pueden alcanzar fácilmente los 40 grados.

Esto hace que el contraste entre la temperatura exterior y la del agua sea muy chocante, lo que ofrece una oportunidad muy tentadora para combatir las jornadas más calurosas del verano.

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Al tratarse de un río de montaña, el fondo de las pozas está lleno de piedras y rocas resbaladizas, por lo que es imprescindible usar calzado acuático para evitar resbalones o hacerse daño en los pies al pisarlas.

Rutas de todos los niveles

Para quienes quieran algo más que un simple baño, el entorno del rió Cacín ofrece un plan más completo con rutas de senderismo.

Las hay de todos los niveles de dificultad y para cualquier edad. La más popular es la ruta de La Resinera - Río Cebollón y Mesa de Fornes, un recorrido de 11 kilómetros con desniveles de apenas 250 metros, muy asequible para cualquier persona.

Para quienes prefieron un reto más complicado está la ruta desde Puerto Blanquillo -ya en Cómpeta- hacia el Pico del Lucero. Casi 15 kilómetros de camino y un desnivel de unos 800 metros y de dificultad alta, ya que el último tramo es muy empinado y pedregoso.

A 50 minutos de Granada

La ubicación estratégica de La Resinera permite que la escapada pueda completarse con una visita a pueblos como Jayena o Alhama de Granada, que enamora con su belleza y su valioso patrimonio histórico.

Se puede llegar fácilmente en coche desde Granada, a unos 50 minutos de distancia, tomando la A-44 hacia la Venta del Fraile y pasando por Jayena y Fornes. Muy cerca del lugar está el Embalse de los Bermejales, donde también puede disfrutarse de unas vistas insuperables.