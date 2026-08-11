Manuel Pimentel Granada, 11 AGO 2026 - 13:09h.

Un barco 'rompehielos' ha aparecido fondeado en la costa tropical granadina, acaparando la curiosidad de vecinos y turistas

Su interior esconde todo tipo de lujos 100% diseñados a gusto del propietario: gimnasio, sauna, spa e incluso un salón de observación con hoguera para contemplar las estrellas.

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Las embarcaciones de lujo saltan a la vista de todos. Sus ostentosos cascos blancos y sus elegantes líneas son una estampa habitual en verano, pero lo que ha arribado este lunes en la bahía de la Herradura, en la Costa Tropical de Granada, no es un yate al uso.

Se trata del un gigante de acero de color rojo con una contundete proa y un aire a barco explorador de los mares más inhóspitos. Su nombre, Akula, ya lo dice todo: su nombre en ruso significa "tiburón".

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La Herradura es un imán para los barcos de recreo, pero el Akula es diferente. Este megayate no ha dejado indifirente a ninguno de los bañistas a los que ha conseguido arrebatarles la atención durante unos instantes ante la inesperada sorpresa.

Por eso, como si de un tiburón se tratase no ha pasado desapercibido. El barco partió el día anterior desde el puerto de Málaga y ha elegido este enclave la bahía granadina para hacer una parada en su travesía.

Un 'tiburón' de acero

Para entender el revuelo que ha generado, hay que saber qué es el Akula. Aunque tiene el mismo nombre con el que llamaban en Rusia a los submarinos de ataque con propulsión nuclear durante la década de los 80, si nos ceñimos a su estructura tiene muy pocas similitudes.

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Se trata de un yate de expedición de megalujo con 59 metros de eslora, diseñado por su propietario para poder navegar en todo tipo de mares y enfrentarse a largas travesías. Es capaz de surcar incluso los casquetes polares, de ahí que también se le conozca como 'rompehielos'.

Su atractivo diseño recuerda más a un barco de aprovisionamiento que a un yate de recreo, pero su casco de acero de color rojo y su proa están preparados para navegar entre hielos y en las condiciones más adversas.

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Máximo confort y lujo en su interior

Las apariencias engañan. A juzgar desde el exterior, pocos pueden imaginar que el interior del Akula no es solo máximo confort, sino también puro lujo y diseño personalizados al 100% según las sugerencias de su propietario.

Construido en 2024 en el astillero italiano Rossinavi de Pisa, costó alrededor de 95 millones de dólares. Puede albergar hasta 10 huéspedes en cinco suites de lujo con todo tipo de comodidades: gimnasio, sauna, spa e incluso un salón de observación con hoguera para contemplar las estrellas.

Además del Mediterráneo, el Akula se ha dejado ver también en las costas de paises como Escocia, Noruega, Islandia y Groenlandia. Por ahora, el 'tiburón rojo' ha decidido dejar un curioso recuerdo a malagueños, granadinos y turistas que sin duda tardarán en olvidar en olvidar esta estampa veraniega.